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    Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Монако» и вышел в финал

    В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Монако» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (4:1) пробился в финал турнира.

    Соперником туринского клуба в решающем матче станет «Реал» или «Атлетико», которые проведут свою встречу завтра.

    Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.

    Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч

    Ювентус (Италия) – Монако (Франция) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Манджукич, 33; 2:0 – Алвес, 45; 2:1 – Мбаппе, 69.

    Первый матч – 2:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 23:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 мая 2017, 13:40

      Юва показала практически совершенный футбол. Смотришь футбол такого качества и реально понимаешь на сколько мы отстали от европейского уровня. Это пропасть.

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 10 мая 2017, 12:09

      отлично !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 11:14

      Ювентус с выходом в Финал!!!

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 10 мая 2017, 07:00

      Ювентус молодцы

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 мая 2017, 03:08

      С победой!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 10 мая 2017, 02:26

      Буффон заслужил выиграть Лигу чемпионов 2016/2017, а как там получится или нет скоро узнаем)))

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 мая 2017, 01:07

      Ожидаемо, голы отличные, игра убедительна. Юве выйграет ЛЧ без сомнений!

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 мая 2017, 00:34

      Молодцы!

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      Рейтинг: +484

      Андреич 10 мая 2017, 00:12

      Из четырёх полуфиналистов ЛЧ не могу сказать, что болею конкретно за кого-то.
      В этом противостоянии хотелось, чтобы победила молодость и, не знаю даже как назвать, бесшабашная удаль, что-ли, команды, итак прыгнувшей выше своей головы.
      Это после первого матча.
      Потом пришло понимание того, что кто-кто , но Буффон - это уж точно тот, кто достоин завоевать, наконец-то, этот кубок! И своей игрой, и тем, что никогда не "пускал слюни" и детской академией.
      Пусть простят меня болелы Юве, но буду в финале не за Юве, но за Gi-gi.
      Он реально велИк!

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