Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Монако» и вышел в финал

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Монако» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (4:1) пробился в финал турнира.

Соперником туринского клуба в решающем матче станет «Реал» или «Атлетико», которые проведут свою встречу завтра.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.

Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч

Ювентус (Италия) – Монако (Франция) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Манджукич, 33; 2:0 – Алвес, 45; 2:1 – Мбаппе, 69.

Первый матч – 2:0

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