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  • Попов: «День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в моей карьере. Но надеюсь, что будут и лучше»

Попов: «День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в моей карьере. Но надеюсь, что будут и лучше»

9 мая 2017, 22:02
6

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил мнение, что день завоевания чемпионства московским клубом является лучшим в его карьере.

Напомним, красно-белые досрочно стали чемпионами России после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

– День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в вашей карьере?

– Пока что да! Но надеюсь, скоро будут дни еще лучше!

– Для вас есть разница как становиться чемпионом – вот так после поражения соперника или интереснее в своем матче, при болельщиках?

– Мы практически с первых туров шли на первом месте. Так что чем раньше стали чемпионами, тем лучше.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (6)
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NEON-SM
1494356586
мы тоже надеемся
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oyabun
1494358931
В этой великой для нас Победе есть и твоя немалая заслуга, Ивелин! Спасибо, друже!
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Leon_ARS
1494361220
Когда ты обогнал Головина и сделал пас на Адриано...это нечто!!!!
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Дядя Серёжа
1494381813
Лучше может быть только в Еврокубках, в России можно только повторяться.
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Диктор
1494391295
И это факт.
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