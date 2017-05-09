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    Попов: «День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в моей карьере. Но надеюсь, что будут и лучше»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил мнение, что день завоевания чемпионства московским клубом является лучшим в его карьере.

    Напомним, красно-белые досрочно стали чемпионами России после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

    – День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в вашей карьере?

    – Пока что да! Но надеюсь, скоро будут дни еще лучше!

    – Для вас есть разница как становиться чемпионом – вот так после поражения соперника или интереснее в своем матче, при болельщиках?

    – Мы практически с первых туров шли на первом месте. Так что чем раньше стали чемпионами, тем лучше.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.05.2017 22:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2017, 07:41

      И это факт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 05:03

      Лучше может быть только в Еврокубках, в России можно только повторяться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 9 мая 2017, 23:20

      Когда ты обогнал Головина и сделал пас на Адриано...это нечто!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Leon_ARS 10 мая 2017, 00:06

      Его Матч с конями был лучший в нашей футболке

      0
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      Рейтинг: +33420

      oyabun 9 мая 2017, 22:42

      В этой великой для нас Победе есть и твоя немалая заслуга, Ивелин! Спасибо, друже!

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 22:03

      мы тоже надеемся

      2
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