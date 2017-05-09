Попов: «День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в моей карьере. Но надеюсь, что будут и лучше»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил мнение, что день завоевания чемпионства московским клубом является лучшим в его карьере.

Напомним, красно-белые досрочно стали чемпионами России после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

– День, когда «Спартак» стал чемпионом – лучший в вашей карьере?

– Пока что да! Но надеюсь, скоро будут дни еще лучше!

– Для вас есть разница как становиться чемпионом – вот так после поражения соперника или интереснее в своем матче, при болельщиках?

– Мы практически с первых туров шли на первом месте. Так что чем раньше стали чемпионами, тем лучше.