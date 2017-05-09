Глушаков: «Я только за, чтобы к нам приезжали такие игроки, как Халк или Промес»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что сильные легионеры нужны в РФПЛ. По мнению капитана красно-белых, наличие в отечественном чемпионате иностранных игроков высокого уровня поспособствует росту российских футболистов.

«Кто-то считает, что российским игрокам мешает лимит? Даже не знаю. Есть паспортисты, а есть футболисты. Я только за, чтобы к нам приезжали такие как Халк или Промес. Пусть они играют, а наши будут расти рядом с ними. Но, при всем уважении, бывает, что приезжают футболисты ничуть не лучше россиян. Вот это надо запрещать, чтобы у нас были легионеры, играющие за свои сборные, и чтобы эта страна была высоко в рейтинге. У нас сильный чемпионат. Те же легионеры иногда говорят, что в России очень тяжело играть», – сказал Глушаков в интервью «Российской газете».