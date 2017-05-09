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  • Глушаков: «Я только за, чтобы к нам приезжали такие игроки, как Халк или Промес»

Глушаков: «Я только за, чтобы к нам приезжали такие игроки, как Халк или Промес»

9 мая 2017, 18:42
8

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что сильные легионеры нужны в РФПЛ. По мнению капитана красно-белых, наличие в отечественном чемпионате иностранных игроков высокого уровня поспособствует росту российских футболистов.

«Кто-то считает, что российским игрокам мешает лимит? Даже не знаю. Есть паспортисты, а есть футболисты. Я только за, чтобы к нам приезжали такие как Халк или Промес. Пусть они играют, а наши будут расти рядом с ними. Но, при всем уважении, бывает, что приезжают футболисты ничуть не лучше россиян. Вот это надо запрещать, чтобы у нас были легионеры, играющие за свои сборные, и чтобы эта страна была высоко в рейтинге. У нас сильный чемпионат. Те же легионеры иногда говорят, что в России очень тяжело играть», – сказал Глушаков в интервью «Российской газете».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Халк Промес Квинси
Комментарии (8)
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Mahone
1494344916
Футболисты такого уровня только поднимают планку российского футбола,плюс глядя на них растет уровень наших игроков,еще один плюс-выступление на европейской арене в кубках
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subbotaspartak
1494346407
Игроки высокого класса - это хорошо, Пускай приезжают ещё.
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panmon
1494347733
Да, как все топы уехали - Спартак победил... лучше бы ты был против чтобы не растерять на следующий год
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Д Альбертини
1494349816
у нас, в РФПЛ легионеров много. за свои сборные играют не многие. Халк и Промес это конечно хорошо, высококлассные мастера-исполнители, но подобного класса футболисты не все соглашаются ехать в наш чемпионат.. речи нет и о более матерых и еще круче играющих футболистов. даже за хорошие $$$ )) а то что молодежь учится у них, ну это может быть так и есть, с этим не поспоришь)
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Parham
1494350519
ПЛЮСУЮ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ!!! ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Arrow10
1494364469
он бы так играл , как пи*дел бы
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77SAM
1494364801
А "единая Россия" за импортозамещение..и кто же прав ? наверное Денис !
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OfaZavr
1494402884
Качественные легионеры всегда хорошо.
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