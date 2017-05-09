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    Глушаков: «Я только за, чтобы к нам приезжали такие игроки, как Халк или Промес»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что сильные легионеры нужны в РФПЛ. По мнению капитана красно-белых, наличие в отечественном чемпионате иностранных игроков высокого уровня поспособствует росту российских футболистов.

    «Кто-то считает, что российским игрокам мешает лимит? Даже не знаю. Есть паспортисты, а есть футболисты. Я только за, чтобы к нам приезжали такие как Халк или Промес. Пусть они играют, а наши будут расти рядом с ними. Но, при всем уважении, бывает, что приезжают футболисты ничуть не лучше россиян. Вот это надо запрещать, чтобы у нас были легионеры, играющие за свои сборные, и чтобы эта страна была высоко в рейтинге. У нас сильный чемпионат. Те же легионеры иногда говорят, что в России очень тяжело играть», – сказал Глушаков в интервью «Российской газете».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 18:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 10:54

      Качественные легионеры всегда хорошо.

      -1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 10 мая 2017, 00:20

      А "единая Россия" за импортозамещение..и кто же прав ? наверное Денис !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 10 мая 2017, 00:14

      он бы так играл , как пи*дел бы

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 мая 2017, 20:21

      ПЛЮСУЮ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ!!!
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 20:10

      у нас, в РФПЛ легионеров много. за свои сборные играют не многие. Халк и Промес это конечно хорошо, высококлассные мастера-исполнители, но подобного класса футболисты не все соглашаются ехать в наш чемпионат.. речи нет и о более матерых и еще круче играющих футболистов. даже за хорошие $$$ )) а то что молодежь учится у них, ну это может быть так и есть, с этим не поспоришь)

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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 мая 2017, 19:35

      Да, как все топы уехали - Спартак победил... лучше бы ты был против чтобы не растерять на следующий год

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 мая 2017, 19:13

      Игроки высокого класса - это хорошо,
      Пускай приезжают ещё.

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 18:48

      Футболисты такого уровня только поднимают планку российского футбола,плюс глядя на них растет уровень наших игроков,еще один плюс-выступление на европейской арене в кубках

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