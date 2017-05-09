Паршивлюк: «Могу только порадоваться за Федуна, который столько вложил в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, защищающий ныне цвета «Анжи», поздравил игроков, болельщиков и президента красно-белых Леонида Федуна с завоеванием чемпионского титула.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство «Спартака» и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна, который столько вложил в команду. Успел ли поздравить лично? Перед матчем с «Локомотивом» решил не отвлекаться», – сказал Паршивлюк.

«Спартак» обеспечил себе золотые медали РФПЛ в воскресенье после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) а матче 27-го тура. Это чемпионство стало для красно-белых первым за 16 лет и десятым в российской истории.