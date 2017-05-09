«Арсенал» включился в борьбу за Заха

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер хочет видеть в рядах своей команды нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха. Сообщается, что «канониры» готовы включить в сделку защитника Карла Дженкинсона и форварда Алекса Оклэда-Чэмберлена, в услугах которых в свою очередь заинтересован наставник «орлов» Сэм Эллардайс.

Ранее сообщалось, что «Пэлас» намерены выручить от продажи 24-летнего ивуарийца порядка 40 миллионов евро. На футболиста также претендует «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Заха провел 35 матчей, забив шесть мячей и сделав 11 голевых передач.