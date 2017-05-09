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    Mundo Deportivo: «Барселона» начала искать замену Турану

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может сменить клуб. Как утверждается, каталонцы начали поиски замены турецкому хавбеку. В команде ожидали большего от футболиста. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. Рыночная стоимость Турана оценивается в 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Италии, Англии или Китае.

    В текущем сезоне Туран провел в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.05.2017 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 9 мая 2017, 13:07

      А что с Тураном не так ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 9 мая 2017, 11:45

      Промес)

      0
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