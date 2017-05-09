Mundo Deportivo: «Барселона» начала искать замену Турану

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может сменить клуб. Как утверждается, каталонцы начали поиски замены турецкому хавбеку. В команде ожидали большего от футболиста. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. Рыночная стоимость Турана оценивается в 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Италии, Англии или Китае.

В текущем сезоне Туран провел в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.