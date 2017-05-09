Агент исключил возвращение Верратти в Италию

Агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти оценил перспективы футболиста вернуться в Италию. Как отметил Донато ди Кампли, у грандов Серии А практически нет шансов подписать его клиента.

«Находятся ли «Ювентус» и «Интер» в выигрышном положении в стремлении заполучить Марко? Они не находятся в гонке за футболистом. В настоящее время нет никаких шансов увидеть Верратти снова в Италии», – заявил агент.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 27 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.