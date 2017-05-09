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  • Комбаров: «Символично, что «Спартак» стал чемпионом, когда отношения в коллективе стали братскими»

Комбаров: «Символично, что «Спартак» стал чемпионом, когда отношения в коллективе стали братскими»

9 мая 2017, 00:40
4

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от долгожданной победы в чемпионате России. Футболист признался, что шел к этой цели всю свою жизнь.

– Где встретили известие о чемпионстве?

– С семьей и друзьями находился в Завидово, собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство – наша общая победа с фанатами «Спартака». Я ждал его всю свою жизнь.

– Слезы не навернулись?

– Конечно, навернулись. Добившись того, к чему я шел всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции. После победы «Терека» ни разу не присел, взрыв эмоций, адреналин просто зашкаливал. Это была моя цель и мечта. Теперь необходимо ставить новые задачи и решать их.

– Много нервов затратили при просмотре матча в Питере?

– Очень много. Особенно начал нервничать в начале второго тайма: поле могло подвести, рикошеты были от газона. Самое главное, что все сложилось так, как сложилось.

– Каррера сказал: секрет успеха заключается в том, что команда стала семьей. Это чувствуется?

– За все время пребывания в «Спартаке» первый раз сталкиваюсь с таким единением команды. Символично, что мы стали чемпионами, когда отношения в коллективе стали братскими.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
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NEON-SM
1494282253
когда едины, мы не победимы
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Mahone
1494309475
Поздравляю-заслужили,отрыв был 5 очков-теперь 10,молодцы!!!!!!!!
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directorpg
1494312587
Не символично, а естественно- в единстве сила!
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