Комбаров: «Символично, что «Спартак» стал чемпионом, когда отношения в коллективе стали братскими»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от долгожданной победы в чемпионате России. Футболист признался, что шел к этой цели всю свою жизнь.

– Где встретили известие о чемпионстве?

– С семьей и друзьями находился в Завидово, собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство – наша общая победа с фанатами «Спартака». Я ждал его всю свою жизнь.

– Слезы не навернулись?

– Конечно, навернулись. Добившись того, к чему я шел всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции. После победы «Терека» ни разу не присел, взрыв эмоций, адреналин просто зашкаливал. Это была моя цель и мечта. Теперь необходимо ставить новые задачи и решать их.

– Много нервов затратили при просмотре матча в Питере?

– Очень много. Особенно начал нервничать в начале второго тайма: поле могло подвести, рикошеты были от газона. Самое главное, что все сложилось так, как сложилось.

– Каррера сказал: секрет успеха заключается в том, что команда стала семьей. Это чувствуется?

– За все время пребывания в «Спартаке» первый раз сталкиваюсь с таким единением команды. Символично, что мы стали чемпионами, когда отношения в коллективе стали братскими.