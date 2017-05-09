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    Комбаров: «Символично, что «Спартак» стал чемпионом, когда отношения в коллективе стали братскими»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от долгожданной победы в чемпионате России. Футболист признался, что шел к этой цели всю свою жизнь.

    – Где встретили известие о чемпионстве?

    – С семьей и друзьями находился в Завидово, собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство – наша общая победа с фанатами «Спартака». Я ждал его всю свою жизнь.

    – Слезы не навернулись?

    – Конечно, навернулись. Добившись того, к чему я шел всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции. После победы «Терека» ни разу не присел, взрыв эмоций, адреналин просто зашкаливал. Это была моя цель и мечта. Теперь необходимо ставить новые задачи и решать их.

    – Много нервов затратили при просмотре матча в Питере?

    – Очень много. Особенно начал нервничать в начале второго тайма: поле могло подвести, рикошеты были от газона. Самое главное, что все сложилось так, как сложилось.

    – Каррера сказал: секрет успеха заключается в том, что команда стала семьей. Это чувствуется?

    – За все время пребывания в «Спартаке» первый раз сталкиваюсь с таким единением команды. Символично, что мы стали чемпионами, когда отношения в коллективе стали братскими.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2017 00:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 мая 2017, 09:49

      Не символично, а естественно- в единстве сила!

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 08:57

      Поздравляю-заслужили,отрыв был 5 очков-теперь 10,молодцы!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 01:24

      когда едины, мы не победимы

      5
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      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > NEON-SM 9 мая 2017, 09:26

      Точно!))

      1
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