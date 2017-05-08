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    «Шапекоэнсе» выиграл первый трофей после попадания команды в авиакатастрофу

    «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина, несмотря на поражение на своем поле от «Аваи» (0:1) в ответном матче финала. В первой встрече команда из Шапеко одержала победу с аналогичным счетом и благодаря лучшему месту в таблице регулярного чемпионата завоевал титул.

    Напомним, что большая часть игроков, а также членов тренерского штаба «Шапекоэнсе» погибла в 28 ноября 2016 года в результате крушения самолета в Колумбии. Впоследствии была сформирована группу футболистов для подготовки к новому сезону, стартовавшему 26 января.

    «Шапекоэнсе» является шестикратным победителем чемпионата штата Санта-Катарина и двукратным обладателем Кубка штата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 18:42
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