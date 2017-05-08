Скрипченко: «Победа над «Уралом» важна для «Крылья Советов» во всех планах»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился мнением о встрече с «Уралом» (3:1) в рамках 27-го тура РФПЛ. По словам белорусского специалиста, эта победа имеет важное значение для самарцев как в психологическом, так и в турнирном планах.

«Это важная победа во всех планах, и в психологическом, и в турнирном. Остается три тура, и потеря очков была бы если не катастрофичной, то осложнила бы борьбу за выживание. Произведя корректировки в перерыве, сумели изменить ход матча.

Первый тайм не получился, непросто было взломать оборону соперника, плюс большой процент брака. Во втором тайме парни включили характер и изменили ход матча, одержав заслуженную победу», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».