Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихонов: «Спартак» станет чемпионом и в следующем году, если никого не продаст»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что «Спартак» в текущем сезоне доказал, что является лидером российского футбола. По его словам, красно-белые могут повторить успех и в следующем сезоне, если будет проведена грамотная трансферная кампания.

    «Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник. Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве «Спартака», все шло к этому. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе.

    Ключевой ли вклад Карреры? Я думаю, что все в совокупности, и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и конечно же тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе.

    Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила. Если «Спартак» никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на победу в чемпионате. Уверен, что команда еще и усилиться перед Лигой чемпионов», – заявил Тихонов.

    Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2017 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 мая 2017, 18:43

      Тиша ужрался..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 17:04

      Если еще укрепиться,Месси в Спартак!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 8 мая 2017, 15:50

      Победа пришла к тем, кто ее был больше достоин, и уж точно больше всего хотел. А всех, кто будет ныть про какие-то там обстоятельства - в Зенит - там только и ноют в этом году. Если бы столько играли, сколько ноют, думаю, очков у них было бы побольше. А Спартак с победой, и дай Бог это только начало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Виксав 8 мая 2017, 15:03

      Спартак играл хорошо и справедливо стал первым, но все должны признать, что таким слабым как в этом году Зенит никогда не был и, надеюсь, будет нормальный тренер и борьба завяжется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Виксав 8 мая 2017, 16:34

      Согласен полностью. Они были стабильнее однозначно и результат на лицо. А нам нужен тренер нормальный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 мая 2017, 14:33

      При всем безграничном уважении к великому скромному Тихонову... Всех поздравлениях спартаковцам... Ну давайте будем объективными... Не будем петь слишком слащавые песни... Да чемпионы и первые по праву в этом году. НО, ведь не было конкурентов по сути ... У ЦСКА кризис и смена поколений, у нас Луческу ... Подарок бля от Украины...))) Краснодар в этом сезоне менял тренеров, Ростов колбасило... У всех, кто мог составить какую то конкуренцию в этом году есть проблемы...Вот на этом фоне Спартак и занял 1 место...впервые за долгие годы обретя какую то стабильность. Я не завидую, поверьте. И вчера лично сразу после свистка в матче с Тереком поздравил спартачей знакомых. Просто все сладко поют... А объективности никакой...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > zlobny_zenitos 8 мая 2017, 14:56

      Глупость большая писать что у всех кризис,поэтому чемпионы,,,,,,а что же тогда не писали когда Зенит выигрывал что у Спартака кризис,,,,?????У всех когдато спад но уж Зениту роптать на что то с его бюджетом грех

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > zlobny_zenitos 8 мая 2017, 15:29

      Точно так можно сказать, что чемпионами в прошлые годы становились Зенит и ЦСКА, потому-что Спартак был слаб! С Ростовом все понятно, без должного финансирования и усиления второй подряд сезон не выдюжили, Краснодар еще не в состоянии играть на несколько фронтов, с Локомотивом пока не понятно как играет команда Юрия Павловича! Но ведь из всего этого и состоит футбол! В Италии например Ювентус рвет всех подряд, но никто не скажет,что его победа станет от этого менее значимой! Так что Спартак победил заслуженно в этом сомнений нет!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > slavutiq70 8 мая 2017, 16:30

      Писали еще как писали...и про спад и про заговор))) забываете вы все быстро очень)
      И не ропщет никто. Объективно Спартак в этом году более стабилен. Но вся эта патока, которая сейчас льётся... Это перебор. Падать потом больно будет...когда в ЛЧ начнут возить... Хочется что бы было объективно все) Я могу объективно сказать, что наш Зенит в попе сейчас по ряду причин...я их связываю исключительно с Луческу, а не полями, судьями и тп и уж поверьте не меньше вашего раздражает нытьё...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > zlobny_zenitos 8 мая 2017, 17:55

      тема риторическая - то же самое можно сказать и про СПАРТАК - 16 лет поиска и т.д.Не скажу,что игра КБ вызывает эйфорию - особенно во 2-й части чемпа....Сейчас никто не показывает игры образца Зенит - 2008...приятно,что есть здравомыслящие оппоненты....)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > zlobny_zenitos 8 мая 2017, 19:50

      Когда только Луческу назначили тренером Зенита я сразу сказал, что трындец команде. И про ЦСКА и Ростов то-же писал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > zlobny_zenitos 8 мая 2017, 20:40

      Спасибо за поздравления, позволь с тобой не согласиться. А Спартак в этом сезоне не менял тренеров? Не приходилось на ходу перестраиваться? Просто у нас получилось, а у других нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 8 мая 2017, 13:32

      Как обычно, заголовок и статья - две большие разницы...(сможет рассчитывать и станет это не одно и то же)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 мая 2017, 13:11

      Андрюха, ты как-нибудь в верхний эшелон возвращайся,
      Там в Красноярске не расслабляйся.
      А вернёшься, тогда и поговорим,
      За сим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 мая 2017, 13:00

      Однозначно не станут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      Sany-116 8 мая 2017, 12:44

      Андрюша это сугубо твоё мнение и очень многие с ним не согласны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6906

      sochi-2013 8 мая 2017, 12:26

      Андрей, вернись в Краснодар.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6906

      sochi-2013 > карасевщина 8 мая 2017, 16:13

      С ним как-то посимпатичнее игра смотрелась.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11