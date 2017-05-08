Тихонов: «Спартак» станет чемпионом и в следующем году, если никого не продаст»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что «Спартак» в текущем сезоне доказал, что является лидером российского футбола. По его словам, красно-белые могут повторить успех и в следующем сезоне, если будет проведена грамотная трансферная кампания.

«Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник. Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве «Спартака», все шло к этому. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе.

Ключевой ли вклад Карреры? Я думаю, что все в совокупности, и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и конечно же тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе.

Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила. Если «Спартак» никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на победу в чемпионате. Уверен, что команда еще и усилиться перед Лигой чемпионов», – заявил Тихонов.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.