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  • Тихонов: «Спартак» станет чемпионом и в следующем году, если никого не продаст»

Тихонов: «Спартак» станет чемпионом и в следующем году, если никого не продаст»

8 мая 2017, 11:41
25

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что «Спартак» в текущем сезоне доказал, что является лидером российского футбола. По его словам, красно-белые могут повторить успех и в следующем сезоне, если будет проведена грамотная трансферная кампания.

«Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник. Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве «Спартака», все шло к этому. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе.

Ключевой ли вклад Карреры? Я думаю, что все в совокупности, и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и конечно же тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе.

Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила. Если «Спартак» никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на победу в чемпионате. Уверен, что команда еще и усилиться перед Лигой чемпионов», – заявил Тихонов.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Енисей Тихонов Андрей Каррера Массимо
Комментарии (25)
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Nerlinger
1494233168
Перебьетесь!!! Эффект 2-го сезона!!! в ПерДив
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nik55
1494233529
все в их руках
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ВЛАДИВОСТОК
1494234615
Андрей не торопись........не надо заглядывать вперёд . Пусть болельщики да игроки команды , радуются свершившейся победе .......а что будет впереди нельзя знать.
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sochi-2013
1494235578
Андрей, вернись в Краснодар.
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kotmyshka
1494239545
Как обычно, заголовок и статья - две большие разницы...(сможет рассчитывать и станет это не одно и то же)
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zlobny_zenitos
1494243215
При всем безграничном уважении к великому скромному Тихонову... Всех поздравлениях спартаковцам... Ну давайте будем объективными... Не будем петь слишком слащавые песни... Да чемпионы и первые по праву в этом году. НО, ведь не было конкурентов по сути ... У ЦСКА кризис и смена поколений, у нас Луческу ... Подарок бля от Украины...))) Краснодар в этом сезоне менял тренеров, Ростов колбасило... У всех, кто мог составить какую то конкуренцию в этом году есть проблемы...Вот на этом фоне Спартак и занял 1 место...впервые за долгие годы обретя какую то стабильность. Я не завидую, поверьте. И вчера лично сразу после свистка в матче с Тереком поздравил спартачей знакомых. Просто все сладко поют... А объективности никакой...
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Виксав
1494244993
Спартак играл хорошо и справедливо стал первым, но все должны признать, что таким слабым как в этом году Зенит никогда не был и, надеюсь, будет нормальный тренер и борьба завяжется.
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Smekaev
1494247804
Победа пришла к тем, кто ее был больше достоин, и уж точно больше всего хотел. А всех, кто будет ныть про какие-то там обстоятельства - в Зенит - там только и ноют в этом году. Если бы столько играли, сколько ноют, думаю, очков у них было бы побольше. А Спартак с победой, и дай Бог это только начало.
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Mahone
1494252292
Если еще укрепиться,Месси в Спартак!!
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shinnik
1494258209
Тиша ужрался..
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