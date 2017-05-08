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    Спаллетти не собирается быть хранителем легенд о Тотти

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после выездного матча с «Миланом» в рамках 35-го тура итальянской Серии А в очередной раз объяснил непопадание в составе форварда команды Франческо Тотти. Напомним, что 40-летний футболист по окончании текущего сезона завершит карьеру.

    «Команда устала, поэтому я планировал выход Эль-Шаарави, атакующего игрока. Я понимал, что при счете 2:0 с «Миланом» рано расслабляться. До этого я уже видел, как «Милан» забивал два быстрых гола. Не знаю, что еще сказать, извините.

    Когда я выпускаю Тотти на последние минуты матча, то все говорят, что я издеваюсь над ним, проявляя неуважение. Так что давайте договоримся, что вы перестанете мне возражать. Когда последний раз Тотти выходил на пять минут – все жаловались. После этого я подвергся оскорблениям.

    Когда я возглавил «Рому», то сразу сказал, что не собираюсь быть хранителем легенд о Тотти. Я имею дело с футболистами, а не с историческими персонажами. Не знаю, что еще я должен был сделать… Если я кого-то обидел, то приношу извинения и учту на будущее», – сказал Спаллетти.

    Матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 1:4.

    Источник: Football Italia

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    08.05.2017 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 мая 2017, 15:59

      Мерзкий тип

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      xsdm 8 мая 2017, 11:15

      Болельщики были бы больше рады поражению но с Тотти в основе? Он главный тренер и перед ним стоит задача побеждать, а не следить за пенсионным фондом

      2
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      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > xsdm 9 мая 2017, 11:55

      Болельщики были бы больше рады поражению но с Тотти в основе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 09:12

      Ну тут самое мягкое что подходит к Спалу "Еbлан"

      1
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