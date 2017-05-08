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Спаллетти не собирается быть хранителем легенд о Тотти

8 мая 2017, 08:43
4

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после выездного матча с «Миланом» в рамках 35-го тура итальянской Серии А в очередной раз объяснил непопадание в составе форварда команды Франческо Тотти. Напомним, что 40-летний футболист по окончании текущего сезона завершит карьеру.

«Команда устала, поэтому я планировал выход Эль-Шаарави, атакующего игрока. Я понимал, что при счете 2:0 с «Миланом» рано расслабляться. До этого я уже видел, как «Милан» забивал два быстрых гола. Не знаю, что еще сказать, извините.

Когда я выпускаю Тотти на последние минуты матча, то все говорят, что я издеваюсь над ним, проявляя неуважение. Так что давайте договоримся, что вы перестанете мне возражать. Когда последний раз Тотти выходил на пять минут – все жаловались. После этого я подвергся оскорблениям.

Когда я возглавил «Рому», то сразу сказал, что не собираюсь быть хранителем легенд о Тотти. Я имею дело с футболистами, а не с историческими персонажами. Не знаю, что еще я должен был сделать… Если я кого-то обидел, то приношу извинения и учту на будущее», – сказал Спаллетти.

Матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 1:4.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо Эль-Шаарави Стефан Спаллетти Лучано
Комментарии (4)
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Паук за ЦСКА
1494223956
Ну тут самое мягкое что подходит к Спалу "Еbлан"
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xsdm
1494231321
Болельщики были бы больше рады поражению но с Тотти в основе? Он главный тренер и перед ним стоит задача побеждать, а не следить за пенсионным фондом
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spartach n1
1494248363
Мерзкий тип
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