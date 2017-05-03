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    Тотти по окончании сезона завершит карьеру и станет директором «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру и перейдет на административную работу в римском клубе. Об этом заявил спортивный директор «волков» Мончи.

    «Я знал, что между клубом и игроком есть договоренность, согласно которой это будет последний сезон Тотти в качестве игрока. Потом он перейдет на должность директора команды», – сказал Мончи.

    Напомним, Тотти выступает за «Рому» на протяжении всей карьеры. Впервые 40-летний нападающий появился на поле в форме римского клуба в 1992 году.

    Источник: Football Italia

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    03.05.2017 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 мая 2017, 18:03

      печально конечно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 3 мая 2017, 17:38

      Ну 3-е место по матчам в серии А он уже не упустит, а забить 25 голов уже очень тяжело. Так что карьера удалась.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 мая 2017, 16:18

      И это двадцатипятилетние правление" императора " заканчивается.

      0
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