Тотти по окончании сезона завершит карьеру и станет директором «Ромы»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру и перейдет на административную работу в римском клубе. Об этом заявил спортивный директор «волков» Мончи.

«Я знал, что между клубом и игроком есть договоренность, согласно которой это будет последний сезон Тотти в качестве игрока. Потом он перейдет на должность директора команды», – сказал Мончи.

Напомним, Тотти выступает за «Рому» на протяжении всей карьеры. Впервые 40-летний нападающий появился на поле в форме римского клуба в 1992 году.