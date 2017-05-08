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    Мостовой заявил, что основная причина победы «Спартака» в РФПЛ – слабость конкурентов

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины, по которым красно-белые досрочно гарантировали себе победу в чемпионате России. По мнению Мостового, столичный клуб выиграл РФПЛ благодаря слабости главных конкурентов – «Зенита» и ЦСКА.

    «Здесь много факторов, основной – слабость конкурентов, прежде всего, «Зенита» и ЦСКА. Уход Халка и Ахмеда Мусы вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом, хотя многие говорили, что «Зенит» начнет играть в более комбинационный футбол, что-то еще там придумывали, но такого футболиста, как Халк, который забивает 20 мячей и отдает 20 передач, «Зенит» больше не найдет. Да, они поиграли три-четыре игры, а потом стали выглядеть беспомощно, они привыкли, что Халк берет мяч, обыгрывает троих, бьет или отдает голевую передачу, сейчас такого нет, поэтому «Зенит» и столкнулся с трудностями.

    Хотим мы этого или нет, но когда-то «Спартак» должен был стать чемпионом, тем более сейчас все сложилось – построили новый стадион, купили хороших футболистов, укрепились зимой, а ведь кто-то игроков терял в это время. Ну и хочется отметить главного тренера, который внес свою лепту. Когда он пришел в «Спартак», многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше. Браво, Каррера, браво, «Спартак», – сообщил Мостовой.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2017 01:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +307

      shpilman 8 мая 2017, 17:54

      Также можно говорить про Томь, главный причиной вылета из РФПЛ это сила соперников, вот например в Спартак пришли Самедов Адриано и тд, в Зенит пришел Иванович.

      Что за бред блин, всегда кто то сильнее кто то слабее.

      Из Зенита вообще можно 2 состава сделать.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 мая 2017, 13:08

      Не согласен. Кроме Зенита есть ещё 14 клубов. Прошлый сезон с Халком, Витселем и Гараем Зенит закончил третьим, Ростов чуть не стал чемпионом, напугав "сильнейшие клубы" так, что пришлось на мельдоний проверять игроков Ростова. ЦСКА, по понятным и объяснимым причинам, не мог тратить деньги, но всё равно выиграл чемпионат, так сказать на багаже опытных игроков. Причём Муса, не Думбия, а просто хороший игрок по меркам РФПЛ. Или сезон 14-15, когда ЦСКА продав Думбия, лишился ударного форварда, А Спартак Якина играл молодёжным составом. Всё относительно. В любом чемпионате кто-то сильнее, кто-то слабее на данный момент. В этом сезоне не было задачи стать Чемпионом, и видимо это раскрепостило ребят. А когда Чемпионство само идёт в руки, с помощью соперников, зачем отказываться?

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > мы_не_рабы 8 мая 2017, 17:27

      Саня не прав...может,это СПАРТАК был слабоват,поэтому чемпионами становились другие...не припомню,чтобы зениту или цска ,к примеру,ставили в вину,что СПАРТАК слаб и поэтому вы-чемпионы...

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 мая 2017, 12:47

      Из всей мостовятиной хренятины верно одно - звезды есть звезды и, они делают результат. Ура Спартаку! Ура Антохе Промесу!

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 8 мая 2017, 10:32

      Да и слава богу, что Зенит продал Халка. С его приходом комбинационная игра пропала, а вернуть ее надо постараться. А Спартак в этом году заслужил победу в чемпионате, а "слабость соперников", так и ЦСКА выигрывал потому что Зенит и Спартак в тот год слабее были.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 мая 2017, 10:13

      Спартак укрепился,конкуренты ослабли,Мостовой прав!Спартак с чемпионством!

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 8 мая 2017, 10:11

      все сложилось в пользу спартака. победителя не судят.

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 8 мая 2017, 08:38

      Не ожидал такого от Мостового.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 8 мая 2017, 08:29

      слабость конкурентов... бред... чемп выигрывается не 2-3 играми
      Посмотри сколько очков набирали чемпионы в последние 5 лет...

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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 8 мая 2017, 08:18

      ЛЧ расставит всех по местам. Если же Зенит договорится с Бердыевым, то и тренера N1 в РФПЛ узнаем.

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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 08:02

      Саша, Спартак как барса в испании,да? Остальные все слабые?

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