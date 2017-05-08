Мостовой заявил, что основная причина победы «Спартака» в РФПЛ – слабость конкурентов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины, по которым красно-белые досрочно гарантировали себе победу в чемпионате России. По мнению Мостового, столичный клуб выиграл РФПЛ благодаря слабости главных конкурентов – «Зенита» и ЦСКА.

«Здесь много факторов, основной – слабость конкурентов, прежде всего, «Зенита» и ЦСКА. Уход Халка и Ахмеда Мусы вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом, хотя многие говорили, что «Зенит» начнет играть в более комбинационный футбол, что-то еще там придумывали, но такого футболиста, как Халк, который забивает 20 мячей и отдает 20 передач, «Зенит» больше не найдет. Да, они поиграли три-четыре игры, а потом стали выглядеть беспомощно, они привыкли, что Халк берет мяч, обыгрывает троих, бьет или отдает голевую передачу, сейчас такого нет, поэтому «Зенит» и столкнулся с трудностями.

Хотим мы этого или нет, но когда-то «Спартак» должен был стать чемпионом, тем более сейчас все сложилось – построили новый стадион, купили хороших футболистов, укрепились зимой, а ведь кто-то игроков терял в это время. Ну и хочется отметить главного тренера, который внес свою лепту. Когда он пришел в «Спартак», многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше. Браво, Каррера, браво, «Спартак», – сообщил Мостовой.