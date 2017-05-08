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  • Мостовой заявил, что основная причина победы «Спартака» в РФПЛ – слабость конкурентов

Мостовой заявил, что основная причина победы «Спартака» в РФПЛ – слабость конкурентов

8 мая 2017, 01:10
24

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины, по которым красно-белые досрочно гарантировали себе победу в чемпионате России. По мнению Мостового, столичный клуб выиграл РФПЛ благодаря слабости главных конкурентов – «Зенита» и ЦСКА.

«Здесь много факторов, основной – слабость конкурентов, прежде всего, «Зенита» и ЦСКА. Уход Халка и Ахмеда Мусы вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом, хотя многие говорили, что «Зенит» начнет играть в более комбинационный футбол, что-то еще там придумывали, но такого футболиста, как Халк, который забивает 20 мячей и отдает 20 передач, «Зенит» больше не найдет. Да, они поиграли три-четыре игры, а потом стали выглядеть беспомощно, они привыкли, что Халк берет мяч, обыгрывает троих, бьет или отдает голевую передачу, сейчас такого нет, поэтому «Зенит» и столкнулся с трудностями.

Хотим мы этого или нет, но когда-то «Спартак» должен был стать чемпионом, тем более сейчас все сложилось – построили новый стадион, купили хороших футболистов, укрепились зимой, а ведь кто-то игроков терял в это время. Ну и хочется отметить главного тренера, который внес свою лепту. Когда он пришел в «Спартак», многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше. Браво, Каррера, браво, «Спартак», – сообщил Мостовой.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Халк Мостовой Александр
Комментарии (24)
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Atom2020
1494195428
Так можно и про ЦСКА с Зенитом сказать, когда они чемпионами становились ...
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VVM1964
1494196823
Да по хрену. СПАРТАК - Чемпион !!! И это главное .
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NEON-SM
1494199026
да пошли вы все глоры, мы чемпионы
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Д Альбертини
1494205263
вот последний абзац в этой статье надо было напечатать, и все))) остальное лишнее))) я так считаю))
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sprint5
1494207652
с ПОБЕДОЙ СПАРТАК
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Сармат Ростов
1494211582
По другому не бывает! Чемпионом становится сильнейший! В этом году - "Спартак" !!! Без вариантов!!!!!
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Диктор
1494216959
Я бы сказал по другому.Спартак выиграл досрочно чемпионат,не по тому что конкуренты ослабели-а потому что он был сильнее конкурентов в данный момент.
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sochi-2013
1494220685
ЛЧ расставит всех по местам. Если же Зенит договорится с Бердыевым, то и тренера N1 в РФПЛ узнаем.
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Кинстифа
1494221382
слабость конкурентов... бред... чемп выигрывается не 2-3 играми Посмотри сколько очков набирали чемпионы в последние 5 лет...
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nirita
1494221907
Не ожидал такого от Мостового.
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