Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Райола: «У Златана настолько сильное колено, что доктор попросил его принять участие в исследовании»

    Мино Райола, агент нападающего «МЮ» Златана Ибрагимовича, рассказал об отношении медиков к травме шведа. В матче Лиги Европы против «Андерлехта» 35-летний Ибрагимович повредил колено.

    «Посмотрев его колено, они сказали, что никогда не видели ничего подобного. Для игрока с 20-летним опытом практически невозможно иметь такое здоровое колено. У Златана настолько сильное колено, что доктор попросил его принять участие в исследовании по завершении карьеры. Они работают с лучшими клиниками мира, которые занимаются лечением колен и связок. Так что, после ухода из футбола Златан снова встретится с этими врачами», – сказал агент.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что травма не угрожает карьере футболиста.

    Источник: Independent.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 8 мая 2017, 12:55

      У Златана настолько крутое колено, что начало лечить доктора =D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 мая 2017, 11:06

      здоровья Златану скорей бы вернулся

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11