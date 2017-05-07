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  • Райола: «У Златана настолько сильное колено, что доктор попросил его принять участие в исследовании»

Райола: «У Златана настолько сильное колено, что доктор попросил его принять участие в исследовании»

7 мая 2017, 14:50
2

Мино Райола, агент нападающего «МЮ» Златана Ибрагимовича, рассказал об отношении медиков к травме шведа. В матче Лиги Европы против «Андерлехта» 35-летний Ибрагимович повредил колено.

«Посмотрев его колено, они сказали, что никогда не видели ничего подобного. Для игрока с 20-летним опытом практически невозможно иметь такое здоровое колено. У Златана настолько сильное колено, что доктор попросил его принять участие в исследовании по завершении карьеры. Они работают с лучшими клиниками мира, которые занимаются лечением колен и связок. Так что, после ухода из футбола Златан снова встретится с этими врачами», – сказал агент.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что травма не угрожает карьере футболиста.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Райола Мино
Комментарии (2)
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anri1703
1494230766
здоровья Златану скорей бы вернулся
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Dazdraper
1494237345
У Златана настолько крутое колено, что начало лечить доктора =D
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