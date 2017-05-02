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    Ибрагимович перенес операцию на колене, игроку не грозит завершение карьеры

    Главный редактор футбольного раздела RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович перенес операцию.

    «Ибрагимович успешно перенес операцию на колене. Из-за такого рода травм не заканчивают карьеру. Ибрагимович начал восстановление», – написал журналист в Твиттер.

    Швед повредил колено в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1). Ранее сообщалось о том, что из-за травмы игрок закончит профессиональную карьера. «Бомбардир» также писал о прощальном ужине 35-летнего Ибрагимовича в «МЮ».

    В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 46-ти матчах сезона. Игрок перешел в «МЮ» в июле 2016 года из «ПСЖ».

    Источник: Twitter

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    02.05.2017 01:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +66

      yellowbess 2 мая 2017, 09:21

      Давай поскорее уже на поле!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 2 мая 2017, 07:14

      Играй до 100

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 мая 2017, 07:03

      Здоровья....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 2 мая 2017, 06:02

      выздоравливай!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 мая 2017, 05:28

      Выздоравливай Ибра!!!!!!!!!!! Поиграй еще,здоровья!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 2 мая 2017, 05:25

      Здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 мая 2017, 05:13

      Сомнения все же большие, пока восстановится, уже следующий сезон будет заканчиваться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 мая 2017, 04:56

      Здоровья Златан, ещё играть и играть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 мая 2017, 01:58

      Тут ещё не написано, что Златан делал операцию САМ :)
      Быстрейшего восстановления

      4
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 2 мая 2017, 01:15

      Ура!!Еще увидим Златана на поле

      0
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