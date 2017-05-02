Ибрагимович перенес операцию на колене, игроку не грозит завершение карьеры

Главный редактор футбольного раздела RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович перенес операцию.

«Ибрагимович успешно перенес операцию на колене. Из-за такого рода травм не заканчивают карьеру. Ибрагимович начал восстановление», – написал журналист в Твиттер.

Швед повредил колено в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1). Ранее сообщалось о том, что из-за травмы игрок закончит профессиональную карьера. «Бомбардир» также писал о прощальном ужине 35-летнего Ибрагимовича в «МЮ».

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 46-ти матчах сезона. Игрок перешел в «МЮ» в июле 2016 года из «ПСЖ».