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    Источник: Ибрагимович организует прощальный ужин для игроков «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заказал и оплатил ужин на 50 человек в одном из ресторанов города. 35-летний игрок пригласит игроков и работников манкунианцев, чтобы отблагодарить их.

    Отмечается, что это мероприятие является по сути прощанием шведа с «красными дьяволами», так как ранее он отклонил предложение главного тренера Жозе Моуринью о продлении контракта еще на год с зарплатой 13 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, что футболист из-за тяжелой травмы, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», не сможет выйти на поле в течение примерно девяти месяцев.

    Ибрагимович перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, заключив однолетнее соглашение. В нынешнем сезоне он провел 46 встреч, записав в свой актив 28 голов и 10 результативных передач.

    Источник: The Sun

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    01.05.2017 12:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 мая 2017, 16:40

      жаль что сезон не доиграет...не надо было себя переоценивать в 35 лет,ибо человеку в таком возрасте сложно отрабатывать полные матчи без замен в течение сезона,отсюда и не вынужденная травма!в любом случае спасибо тебе Златан за неоценимый вклад в команду!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 1 мая 2017, 15:11

      величайший игрок и человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 мая 2017, 14:54

      вряд ли ему 13 лямов предлагали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 1 мая 2017, 12:58

      Это было прекрасное время Ибры в Англии, жаль ничего не выиграл, хотя может ещё ЛЕ. Великий игрок на все времена, уже легенда! Жаль травма подкосила(

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper > IVANRUS777 1 мая 2017, 13:58

      Суперкубок и Кубок Лиги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      scor-666-009 1 мая 2017, 12:52

      Такой форвард, как Ибрагимович, везде сможет заиграть!

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:40

      а кому он нужен после такой травмы уже в 36 лет? разве только американцам

      -1
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      Рейтинг: +447

      alexidj > NEON-SM 1 мая 2017, 12:42

      Про Китай забываешь брат КБ)

      -1
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