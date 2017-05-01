Источник: Ибрагимович организует прощальный ужин для игроков «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заказал и оплатил ужин на 50 человек в одном из ресторанов города. 35-летний игрок пригласит игроков и работников манкунианцев, чтобы отблагодарить их.

Отмечается, что это мероприятие является по сути прощанием шведа с «красными дьяволами», так как ранее он отклонил предложение главного тренера Жозе Моуринью о продлении контракта еще на год с зарплатой 13 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что футболист из-за тяжелой травмы, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», не сможет выйти на поле в течение примерно девяти месяцев.

Ибрагимович перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, заключив однолетнее соглашение. В нынешнем сезоне он провел 46 встреч, записав в свой актив 28 голов и 10 результативных передач.