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    Моуринью хочет, чтобы Венгер продолжил тренировать «Арсенал»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии центрального матча 36-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» выразил надежду, что его коллега Арсен Венгер останется на посту наставника лондонской команды.

    «У меня есть симпатии абсолютно ко всем тренерам, поскольку все мы сталкиваемся с одними и теми же трудностями. В нынешнее время очень тяжело тренировать одну команду на протяжении долгого времени.

    Надеюсь, Венгер останется в «Арсенале». Он обеспечивает своему клубу стабильность», – отметил Моуринью.

    Напомним, что ранее Моуринью и Венгер неоднократно конфликтовали друг с другом.

    Источник: Goal.com

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    07.05.2017 10:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 мая 2017, 14:01

      если придёт другой тренер, то, возможо, начнётся перестройка из-за которой арсенал в середине таблице будет болтаться несколько сезонов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 мая 2017, 13:09

      Маур плохого не посоветует ... надо оставлять )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 7 мая 2017, 12:15

      чтобы было с кем по-выделоваться)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 7 мая 2017, 10:49

      Конечно,с ним от Арсенала меньше хлопот

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 7 мая 2017, 10:48

      Стабильность позорных вылетов в 1/8 ;D

      0
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