Моуринью хочет, чтобы Венгер продолжил тренировать «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии центрального матча 36-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» выразил надежду, что его коллега Арсен Венгер останется на посту наставника лондонской команды.

«У меня есть симпатии абсолютно ко всем тренерам, поскольку все мы сталкиваемся с одними и теми же трудностями. В нынешнее время очень тяжело тренировать одну команду на протяжении долгого времени.

Надеюсь, Венгер останется в «Арсенале». Он обеспечивает своему клубу стабильность», – отметил Моуринью.

Напомним, что ранее Моуринью и Венгер неоднократно конфликтовали друг с другом.