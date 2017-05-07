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  • Мостовой: «В ворота «Спартака» такой пенальти поставят не всегда»

Мостовой: «В ворота «Спартака» такой пенальти поставят не всегда»

7 мая 2017, 09:51
15

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Томью». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече минимальную победу благодаря голу Квинси Промеса с пенальти.

«Спартак» не впечатлил, и я думаю, что многие ожидали крупной победы красно-белых. Все-таки можно сказать, что игра чемпионская и «Спартак» мог оформить сегодня уверенную и красивую победу, но, к сожалению, не получилось. 1:0, конечно, не совсем то, что ожидают зрители, тем более гол был забит еще и с довольно спорного пенальти и это оставило свой отпечаток. Но с другой стороны, можно сказать, что главное, это добытая победа, результат достигнут и еще три очка в копилке.

Скажу, что в ворота «Спартака» такой пенальти не всегда поставят. Для меня, безусловно, спорный пенальти. Конечно, к любому пенальти можно придраться, все арбитры могут рассудить по-разному. Мы рады, что выиграли, но если говорить объективно, не каждый судья дал бы пенальти в подобном эпизоде», – сказал Мостовой.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Мостовой Александр
Комментарии (15)
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NEON-SM
1494140297
да скорее был, но лучше бы не было, столько пиз...ежа от фантиков питера, мы честно весь чемпионат шли, обыграли и цска и зенит недавно не для того чтоб обсуждали сраный пендаль в ворота томи
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Архипелаг Гуляк
1494143710
А я бы сказал-никогда.
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Диктор
1494146521
Мы победили - а три очка есть три очка.
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Mahone
1494147670
Главное победа!!!!!!! Остальное второстепенное,как в жизни,Спартак заслужил чемпионство-это факт!!!!! Вот отстоять будет тяжело!!!!!!
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Масоха
1494148208
В этом сезоне никто не показал чемпионской игры. Победа есть победа!
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vladimir-7
1494150341
Абсолютно верно, левый пенальти. Ведь Спартак так долго скулил, что ему не дают бить пенальти. Выскулили.
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Д Альбертини
1494151609
А те пенальти которые давали бить в ворота Спартака, все были очевидными и 100%??? Не, не так???)
Ответить
Бриг
1494154178
Не к любому пенальти можно придраться. А в этом случае... Надеюсь, что это просто ошибка. Так бывает, подсознательно - ведь понимаешь, что кто-то больше достоин и ускоряешь процесс. Потом стыдно.
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Popularov
1494161227
Пенальти НЕ БЫЛО! Его ВЫДУМАЛ судья Сухой! Судья отсудил БЕЗОБРАЗНО! Посадил Томь на карточки, а спартаковским игрокам не показал три 100% карточки за ГРУБОСТЬ! Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте, а Зенит на втором! ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ. Это не заслуга Карреры, а судей, что "Спартак" сейчас на первом месте! В первом круге 11 очков Спартаку подарили судьи и отобрали у соперников, а во втором ещё шесть отобрали!!! Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита!!! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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PNZ1985
1494162270
Если бы не было этого пендаля, Спартак забил бы с игры 2-3 мяча
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