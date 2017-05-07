Мостовой: «В ворота «Спартака» такой пенальти поставят не всегда»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Томью». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече минимальную победу благодаря голу Квинси Промеса с пенальти.

«Спартак» не впечатлил, и я думаю, что многие ожидали крупной победы красно-белых. Все-таки можно сказать, что игра чемпионская и «Спартак» мог оформить сегодня уверенную и красивую победу, но, к сожалению, не получилось. 1:0, конечно, не совсем то, что ожидают зрители, тем более гол был забит еще и с довольно спорного пенальти и это оставило свой отпечаток. Но с другой стороны, можно сказать, что главное, это добытая победа, результат достигнут и еще три очка в копилке.

Скажу, что в ворота «Спартака» такой пенальти не всегда поставят. Для меня, безусловно, спорный пенальти. Конечно, к любому пенальти можно придраться, все арбитры могут рассудить по-разному. Мы рады, что выиграли, но если говорить объективно, не каждый судья дал бы пенальти в подобном эпизоде», – сказал Мостовой.