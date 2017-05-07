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    Мостовой: «В ворота «Спартака» такой пенальти поставят не всегда»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Томью». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече минимальную победу благодаря голу Квинси Промеса с пенальти.

    «Спартак» не впечатлил, и я думаю, что многие ожидали крупной победы красно-белых. Все-таки можно сказать, что игра чемпионская и «Спартак» мог оформить сегодня уверенную и красивую победу, но, к сожалению, не получилось. 1:0, конечно, не совсем то, что ожидают зрители, тем более гол был забит еще и с довольно спорного пенальти и это оставило свой отпечаток. Но с другой стороны, можно сказать, что главное, это добытая победа, результат достигнут и еще три очка в копилке.

    Скажу, что в ворота «Спартака» такой пенальти не всегда поставят. Для меня, безусловно, спорный пенальти. Конечно, к любому пенальти можно придраться, все арбитры могут рассудить по-разному. Мы рады, что выиграли, но если говорить объективно, не каждый судья дал бы пенальти в подобном эпизоде», – сказал Мостовой.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.05.2017 09:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 мая 2017, 16:04

      Если бы не было этого пендаля, Спартак забил бы с игры 2-3 мяча

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > PNZ1985 7 мая 2017, 16:39

      Да ладно! Подарил вам победу судья, признайтесь уже...

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 мая 2017, 15:47

      Пенальти НЕ БЫЛО!
      Его ВЫДУМАЛ судья Сухой!
      Судья отсудил БЕЗОБРАЗНО!
      Посадил Томь на карточки, а спартаковским игрокам не показал три 100% карточки за ГРУБОСТЬ!
      Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского!
      Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте, а Зенит на втором!
      ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ.
      Это не заслуга Карреры, а судей, что "Спартак" сейчас на первом месте!
      В первом круге 11 очков Спартаку подарили судьи и отобрали у соперников, а во втором ещё шесть отобрали!!!
      Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита!!!
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Popularov 7 мая 2017, 16:42

      Ура! Есть единомышленники! Согласен со всем и полностью! Не было победы Спратака! Глушаков - симулянт! Судья - (тут цитируем Кадырова Рамзана)! Томь со своими пацанами билась геройски! Бери пример, Краснодар!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 7 мая 2017, 13:49

      Не к любому пенальти можно придраться. А в этом случае... Надеюсь, что это просто ошибка. Так бывает, подсознательно - ведь понимаешь, что кто-то больше достоин и ускоряешь процесс. Потом стыдно.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 13:06

      А те пенальти которые давали бить в ворота Спартака, все были очевидными и 100%??? Не, не так???)

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2017, 12:45

      Абсолютно верно, левый пенальти. Ведь Спартак так долго скулил, что ему не
      дают бить пенальти. Выскулили.

      -1
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      Рейтинг: +213

      Масоха 7 мая 2017, 12:10

      В этом сезоне никто не показал чемпионской игры. Победа есть победа!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 мая 2017, 12:01

      Главное победа!!!!!!! Остальное второстепенное,как в жизни,Спартак заслужил чемпионство-это факт!!!!! Вот отстоять будет тяжело!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Mahone 7 мая 2017, 16:46

      Заслужили, потому что настрадались от их игры спартаковские болельщики... Болельщики выстрадали! А игры чемпионской нет и титул не отстоять, конечно. Спартак - это скорее Лестер, чем Челси.

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > Mahone 7 мая 2017, 18:46

      ''Главное победа!!!!!!! Остальное второстепенное'' Вот поэтому у нашх команд в ЛЧ все так плохо

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 11:42

      Мы победили - а три очка есть три очка.

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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 7 мая 2017, 10:55

      А я бы сказал-никогда.

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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 10:03

      Хочу, чтобы половину судей пустили на мыло, чтобы Томь обыграла Спартак, а Терек - Зенит. Но я идеалист.

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