Червиченко назвал победу «Спартака» над «Томью» позорной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги домашнего матча красно-белых с «Томью» (1:0). По мнению Червиченко, столичная команда одержала победу в этой встрече благодаря пенальти, который был назначен ошибочно.

– Опишите увиденное на поле в прошедшем матче

– Если честно, мне больше понравилась «Томь». А что касаемо «Спартака» – очередная победа с душком. Я думаю, что для красно-белых, которые претендуют на чемпионство, позорно, за счет левого пенальти, при помощи судьи, побеждать команду, которая находится на последней строчке, и у которой состав из молодых ребят.

– Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с назначением пенальти

– Конечно, не было. Могу сказать, что, например, такой пенальти в ворота «Спартака» не назначили бы в 11-ти случаях из 10-ти. А если даже и дали бы, то визг стоял бы до конца следующего чемпионата. Это далеко не первый эпизод, когда судьи своими решениями помогают «Спартаку» и вытягивают его на верхнюю строчку.

– Как Вам клуб «Томь» и их игра в минувшей встрече?

– Повторюсь, что понравилась игра гостей. Боевой коллектив из молодых ребят и у многих из них, как я думаю, будет большое футбольное будущее. Есть, конечно, пока небольшие проблемы с техникой, но такие бойцы, закаленные сибирские ребята сражались, как могли. Кого-то отдельно выделить не могу, но как команда, все молодцы. Я считаю, что судейство, которое мы сегодня увидели, убивает становление в футболистах, молодых русских ребятах.

Понимаете, для многих игроков «Томи» сыграть в таком матче уже праздник, значимое событие и у них еще впереди большой путь свой, а им сразу, образно говоря, бьют кочергой по голове, и дают им понять, что шансов нет, как бы ты не играл и все равно чудище со свистком все испортит. Конечно, у самих сибиряков немало и технических и тактических ошибок, но в целом команда перспективная. Их молодой боевой настрой очень подкупает и, к слову, лично для меня это самое яркое впечатление от игры.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» осталось набрать одно очко в оставшихся трех матчах. Следующую игру красно-белые проведут 13 мая в Перми против «Амкара».