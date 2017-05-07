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    Червиченко назвал победу «Спартака» над «Томью» позорной

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги домашнего матча красно-белых с «Томью» (1:0). По мнению Червиченко, столичная команда одержала победу в этой встрече благодаря пенальти, который был назначен ошибочно.

    – Опишите увиденное на поле в прошедшем матче

    – Если честно, мне больше понравилась «Томь». А что касаемо «Спартака» – очередная победа с душком. Я думаю, что для красно-белых, которые претендуют на чемпионство, позорно, за счет левого пенальти, при помощи судьи, побеждать команду, которая находится на последней строчке, и у которой состав из молодых ребят.

    – Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с назначением пенальти

    – Конечно, не было. Могу сказать, что, например, такой пенальти в ворота «Спартака» не назначили бы в 11-ти случаях из 10-ти. А если даже и дали бы, то визг стоял бы до конца следующего чемпионата. Это далеко не первый эпизод, когда судьи своими решениями помогают «Спартаку» и вытягивают его на верхнюю строчку.

    – Как Вам клуб «Томь» и их игра в минувшей встрече?

    – Повторюсь, что понравилась игра гостей. Боевой коллектив из молодых ребят и у многих из них, как я думаю, будет большое футбольное будущее. Есть, конечно, пока небольшие проблемы с техникой, но такие бойцы, закаленные сибирские ребята сражались, как могли. Кого-то отдельно выделить не могу, но как команда, все молодцы. Я считаю, что судейство, которое мы сегодня увидели, убивает становление в футболистах, молодых русских ребятах.

    Понимаете, для многих игроков «Томи» сыграть в таком матче уже праздник, значимое событие и у них еще впереди большой путь свой, а им сразу, образно говоря, бьют кочергой по голове, и дают им понять, что шансов нет, как бы ты не играл и все равно чудище со свистком все испортит. Конечно, у самих сибиряков немало и технических и тактических ошибок, но в целом команда перспективная. Их молодой боевой настрой очень подкупает и, к слову, лично для меня это самое яркое впечатление от игры.

    Напомним, что для чемпионства «Спартаку» осталось набрать одно очко в оставшихся трех матчах. Следующую игру красно-белые проведут 13 мая в Перми против «Амкара».

    Источник: Rusfootball.info

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    07.05.2017 08:50
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 мая 2017, 20:24

      Может Червиченко и дебил,
      Но 60-я минута, а Зенит не забил.
      Забей Зенит, попробуй порезвиться,
      Не хочется чемпионом по телевизору становиться.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +156

      roma33rus 7 мая 2017, 19:01

      Жаба конкретно душит!)))

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 7 мая 2017, 18:47

      червь как обиженный гундит-противно уже...не лучший матч Спартака был - согласен...пендаль скорее был,чем нет - на усмотрение судьи...казусы в пользу зенита или цска обсуждаются червем не так бурно или вовсе не замечаются...где свербит то у него Спартак?из тура в тур несёт чешую всякую-пиар нужен?Томь билась-пацаны молодцы-уважуха...но Спартак наиграл на победу всё же...

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 7 мая 2017, 17:06

      Судья все по делу судил!

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 7 мая 2017, 16:30

      обсуждают Спартак но собралась кучка бомжей и пошла вонь----на свой Зенит посмотрите со стороны

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 мая 2017, 15:49

      Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского!
      Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте, а Зенит на втором!
      Пенальти НЕ БЫЛО!
      Его ВЫДУМАЛ судья Сухой!
      Судья отсудил БЕЗОБРАЗНО!
      Посадил Томь на карточки, а спартаковским игрокам не показал три 100% карточки за ГРУБОСТЬ!
      ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ.
      Это не заслуга Карреры, а судей, что "Спартак" сейчас на первом месте!
      В первом круге 11 очков Спартаку подарили судьи и отобрали у соперников, а во втором ещё шесть отобрали!!!
      Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита!!!
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      -2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Popularov 7 мая 2017, 16:19

      почему раньше не просил видео повторы когда Зенит 5 лет тянули за уши?

      2
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      ...
      Рейтинг: +86

      Dsergey > Popularov 7 мая 2017, 17:38

      Сам-то понял что сказал? Спартак чемпион по делу. Видеоповторы никто не против, если будут. Осталось армейцам заскочить на вторую строчку и тогда вовсе будет все по честному.

      1
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Popularov 7 мая 2017, 17:56

      это не орлов ли случайно пишет по левым ником)

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Popularov 7 мая 2017, 17:57

      хорошо я за видеоповторы все таки сейчас технологии развиты и в футьол они приходят и система которая определяет гол в хоккее давно повторы есть и не чего страшного но если говорить о чемпионствах в последние годы зенит и цска прям святые да ?

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > nik55 7 мая 2017, 19:38

      Он про это не слушал, и скорее всего не видел))

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 мая 2017, 13:39

      - хочу сразу принести свои извинения лично АЧ , сказанные мной в его адрес), ...Друзья, давайте не будем хулить этого "топ-менеджера"..., он уже давно и серьёзно болен (((, пусть потешит свою гордыню...этакий - весельчак)..., кстати очень похож на того "весельчака" из мультика "Тайна третьей планеты!, посмотрите!...правда, участь его там - незавидная!) - скормила его птица своим птенцам...(((а по жизни - пусть живёт!, без таких - скучно))), Всем здоровья!!!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 13:03

      Что червиченко никак не комментировал игру против зенита и цска в?недавних тура!? Только когда команда проигрывает или играет неважно, он начинает усираться в интервью. Зачем так делать, не понятно..

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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 > Д Альбертини 7 мая 2017, 13:09

      Он не сам приходит в редакцию, когда Спартак обс...- к нему идут для интервью. Так что твои вопросы не по адресу.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 12:44

      Вот эта нестабильность в игре команды и пугает

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 11:40

      Червяк противный у самого ничего не вышло -теперь одна желчь льется.

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