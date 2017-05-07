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Червиченко назвал победу «Спартака» над «Томью» позорной

7 мая 2017, 08:50
71

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги домашнего матча красно-белых с «Томью» (1:0). По мнению Червиченко, столичная команда одержала победу в этой встрече благодаря пенальти, который был назначен ошибочно.

– Опишите увиденное на поле в прошедшем матче

– Если честно, мне больше понравилась «Томь». А что касаемо «Спартака» – очередная победа с душком. Я думаю, что для красно-белых, которые претендуют на чемпионство, позорно, за счет левого пенальти, при помощи судьи, побеждать команду, которая находится на последней строчке, и у которой состав из молодых ребят.

– Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с назначением пенальти

– Конечно, не было. Могу сказать, что, например, такой пенальти в ворота «Спартака» не назначили бы в 11-ти случаях из 10-ти. А если даже и дали бы, то визг стоял бы до конца следующего чемпионата. Это далеко не первый эпизод, когда судьи своими решениями помогают «Спартаку» и вытягивают его на верхнюю строчку.

– Как Вам клуб «Томь» и их игра в минувшей встрече?

– Повторюсь, что понравилась игра гостей. Боевой коллектив из молодых ребят и у многих из них, как я думаю, будет большое футбольное будущее. Есть, конечно, пока небольшие проблемы с техникой, но такие бойцы, закаленные сибирские ребята сражались, как могли. Кого-то отдельно выделить не могу, но как команда, все молодцы. Я считаю, что судейство, которое мы сегодня увидели, убивает становление в футболистах, молодых русских ребятах.

Понимаете, для многих игроков «Томи» сыграть в таком матче уже праздник, значимое событие и у них еще впереди большой путь свой, а им сразу, образно говоря, бьют кочергой по голове, и дают им понять, что шансов нет, как бы ты не играл и все равно чудище со свистком все испортит. Конечно, у самих сибиряков немало и технических и тактических ошибок, но в целом команда перспективная. Их молодой боевой настрой очень подкупает и, к слову, лично для меня это самое яркое впечатление от игры.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» осталось набрать одно очко в оставшихся трех матчах. Следующую игру красно-белые проведут 13 мая в Перми против «Амкара».

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Червиченко Андрей
Комментарии (71)
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turist82
1494136734
Ага...а при нем то, при жирной свинье - не позорно играли, с копеечными неграми. Кто бы говорил вообще
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Вадим 1972
1494136763
Позорно было смотреть на СПАРТАК, когда данный господин стоял у руля этой команды. А сейчас ЗАВИСТЬ душит, что СПАРТАК без одной минуты ЧЕМПИОН !!!!!
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Jack24
1494138136
Это падаль наверное забыла как он разворовал Спартак и убивал российский футбол.
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RedWhiteFans2
1494141934
Бедный Червиченко. Мне кажется он не перенесёт чемпионства Спартака. Этот моральный инвалид получит удар.
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Muhammed-666
1494142418
Вы все гоните... Спартак все отлично они взяли 3 очка.. И в лиге чемпионов они выступят хорошо.. А эти эксперты и тренеры весь сезон ерунду говорят против Спартака.. Завидуют наверное... Спартак явный лидер.. И Лучше всех явно.. И они это доказали в матчах против Зенита и ЦСКА!!! Спартака лучший!!!!!!
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Архипелаг Гуляк
1494142687
Пищевикам главное 3 очка,которрые ещё как пахнут(говнецом),А Черьвь как всегда прав.Сраптачам кроме изрыганий оскорблений ничё не остаётся.
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Atom2020
1494144485
Червиченко - мерзкий завистник ... не важно, кто выходит против Спартака и как играет команда, он всегда болеет против ... это профессиональный антиболельщик и хейтер Спартака ... по игре Томь ничего не показала ... то, что не залетело больше голов, скорее случайность, чем закономерность ...
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Гладиатор++++===
1494145884
Чего ты пиздиш червяк навозный.Нужно было пиздеть когда был в Спартаке Сука.Брали всю падаль с Гейвропы чтоб больше заработать.А не результат приносить.Сиди на помойке и не пизди червь навозный.
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Сармат Ростов
1494146180
#давичервя Злобный, судьбой обиженный толстый педик. Когда же этому навозному червяку пасть закроют?
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Диктор
1494146432
Червяк противный у самого ничего не вышло -теперь одна желчь льется.
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