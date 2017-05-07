Милевский: «Очень люблю коллектив «Тосно». Мы заслужили выход в РФПЛ»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от выхода команды в российскую Премьер-лигу. Также украинский форвард рассказал о своих планах на будущее.

«Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в Премьер-лигу, но я безумно рад, что мы сделали это большое дело. Психологический момент довлел, но я рад, что все так закончилось и сложилось как нельзя лучше для команды.

Останусь ли в «Тосно»? Посмотрим, как все сложится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос. Тут отличная команда, и мне все очень нравится. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Очень люблю свой коллектив и весь персонал. Мы все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ», — сказал Милевский.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Милевский записал на свой счет одну результативную передачу в 12 матчах.