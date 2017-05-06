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Глушаков: «Бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота»

6 мая 2017, 21:42
14

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков посетовал на невезение в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). При этом капитан красно-белых подчеркнул, что несмотря на большое количество нереализованных моментов, главным для команды остается добытый результат.

«Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции. Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Наш футбол».

После 27-ми туров «Спартак» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Для завоевания чемпионского титула москвичам в оставшихся трех встречах необходимо набрать всего одно очко. Если же завтра «Зенит» не сумеет обыграть «Терек», то красно-белые обеспечат себе победу в РФПЛ уже в этом туре.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Глушаков Денис
Комментарии (14)
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proekt
1494096963
СПАРТАК №1
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Fancyfall
1494097071
в футболе всё бывает
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LEKTOR_255
1494097553
СПАРТАК Чемпион
Ответить
sochi-2013
1494098223
Стыдно(с), батенька!
Ответить
Бриг
1494099077
Такие очки воняют.
Ответить
семёнычев
1494099222
Да,очки не пахнут... Воняет очко засранца,который не гнушается,как Дзюба,не мытьём,так катаньем,срубить левый пеналь,да ещё с юниорами... Каррера- мужик, стыдно ему за такие косяки спартачей... Остальные матчи тоже дурку гнать будет новый чемпион...
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Правдоруб100
1494099861
Да, для такой непостоянной и гниленькой (на данный момент) команды, мячи не залетают... Фуфельный чемпион!!!
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aviator117
1494116347
Меня удивило как Глушаков выпрашивал пенальти у школьников! Мужиков ского в тебе ничего не осталось!
Ответить
Д Альбертини
1494130493
Бывает и такое
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sochi-2013
1494133458
Да, подгадил Глушаков себе и команде. Чемпионство никуда бы уже не делось, а теперь осадочек надолго останется.
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