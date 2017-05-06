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    Глушаков: «Бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков посетовал на невезение в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). При этом капитан красно-белых подчеркнул, что несмотря на большое количество нереализованных моментов, главным для команды остается добытый результат.

    «Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции. Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Наш футбол».

    После 27-ми туров «Спартак» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Для завоевания чемпионского титула москвичам в оставшихся трех встречах необходимо набрать всего одно очко. Если же завтра «Зенит» не сумеет обыграть «Терек», то красно-белые обеспечат себе победу в РФПЛ уже в этом туре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 21:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 7 мая 2017, 08:04

      Да, подгадил Глушаков себе и команде. Чемпионство никуда бы уже не делось, а теперь осадочек надолго останется.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 07:14

      Бывает и такое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      aviator117 7 мая 2017, 03:19

      Меня удивило как Глушаков выпрашивал пенальти у школьников! Мужиков ского в тебе ничего не осталось!

      -2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 6 мая 2017, 22:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да, для такой непостоянной и гниленькой (на данный момент) команды, мячи не залетают... Фуфельный чемпион!!!

      -9
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      ...
      Рейтинг: +147

      niarmed311082 > Правдоруб100 6 мая 2017, 23:54

      ты прям усираешься в каждой теме по поводу чемпионства спартака,смотрю... )) и не ты один)) все..не стесняясь сравниваете свои любимые команды с говном...ну а как... если спартак у вас фуфло... а вы все спартаку на финише с отрывом сливаетесь... у всех тактика "одной извилины"... не моя команда победила - пойду обсирать ее в комментах....я вот не болею за спартак...ни за цска.. ни за зенит...ни за кого.. просто смотреть противно как вы ...как дешевые шавки.... кидаетесь обливать грязью свой же российский футбол.. которому и так не сладко..

      6
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Правдоруб100 7 мая 2017, 12:00

      Этот фуфельный чемпион уделал не фуфельный цСКА и Зенит Краснодар по делу.Спартак сейчас сильнее всех в чемпионате.И это надо признать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 мая 2017, 22:33

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      Да,очки не пахнут...
      Воняет очко засранца,который не гнушается,как Дзюба,не мытьём,так катаньем,срубить левый пеналь,да ещё с юниорами...
      Каррера- мужик, стыдно ему за такие косяки спартачей...
      Остальные матчи тоже дурку гнать будет новый чемпион...

      -4
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > семёнычев 6 мая 2017, 23:45

      а ты очко то зачем нюхал?

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 мая 2017, 22:31

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      Такие очки воняют.

      -6
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 6 мая 2017, 22:17

      Стыдно(с), батенька!

      -3
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      Рейтинг: +14

      LEKTOR_255 6 мая 2017, 22:05

      СПАРТАК Чемпион

      4
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 6 мая 2017, 21:57

      в футболе всё бывает

      3
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      Рейтинг: +197

      proekt 6 мая 2017, 21:56

      СПАРТАК №1

      4
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > proekt 6 мая 2017, 22:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И на один сезон!!!!

      -4
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