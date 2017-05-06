Глушаков: «Бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков посетовал на невезение в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). При этом капитан красно-белых подчеркнул, что несмотря на большое количество нереализованных моментов, главным для команды остается добытый результат.

«Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции. Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Наш футбол».

После 27-ми туров «Спартак» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Для завоевания чемпионского титула москвичам в оставшихся трех встречах необходимо набрать всего одно очко. Если же завтра «Зенит» не сумеет обыграть «Терек», то красно-белые обеспечат себе победу в РФПЛ уже в этом туре.