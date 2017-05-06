Лопырева назвала Карреру одним из самых стильных тренеров РФПЛ

Посол ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Виктория Лопырева, сделавшая символический удар по мячу перед началом второго тайма матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» – «Томь» (1:0), призналась, что ей нравится нынешняя игра красно-белых, а также назвала главного тренера москвичей Массимо Карреру одним из самых стильных специалистов в Премьер-лиге.

«Денис Глушаков – самый родной игрок для меня в «Спартаке», потому что мы земляки. А главный тренер Массимо Каррера – один из самых стильных тренеров Премьер-лиги. То, как сейчас играет команда, мне нравится. Кому может это не нравиться?» – сказала Лопырева.

За три тура до окончания первенства России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 63 очка. Для завоевания чемпионского титула красно-белым в оставшихся встречах достаточно набрать всего один балл.