Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лопырева назвала Карреру одним из самых стильных тренеров РФПЛ

Лопырева назвала Карреру одним из самых стильных тренеров РФПЛ

6 мая 2017, 21:33
7

Посол ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Виктория Лопырева, сделавшая символический удар по мячу перед началом второго тайма матча 27-го тура РФПЛ «Спартак»«Томь» (1:0), призналась, что ей нравится нынешняя игра красно-белых, а также назвала главного тренера москвичей Массимо Карреру одним из самых стильных специалистов в Премьер-лиге.

«Денис Глушаков – самый родной игрок для меня в «Спартаке», потому что мы земляки. А главный тренер Массимо Каррера – один из самых стильных тренеров Премьер-лиги. То, как сейчас играет команда, мне нравится. Кому может это не нравиться?» – сказала Лопырева.

За три тура до окончания первенства России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 63 очка. Для завоевания чемпионского титула красно-белым в оставшихся встречах достаточно набрать всего один балл.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Каррера Массимо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fancyfall
1494095960
хорошие слова, молодец, что не на каблуках вышла, но пас всё-таки не в ту сторону сделала) хотя, ей наверняка дали инструкции
Ответить
Александр52
1494098760
Пошлость и примитивизм проникли в футбол. Футбол смотрят дети, ну например мальчик с папой, и вдруг мальчик спрашивает папу, а кто эта тётя??? ....... Симоняна знаю, даже про Колоскова слышал, а кто эта тётя ???
Ответить
andrebest4
1494099094
хватит клинья подбивать..после тебя все перестают играть в футбол
Ответить
NEON-SM
1494099415
пас сделала туда куда надо)))))
Ответить
STALKER27
1494142234
Как?
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
10
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+