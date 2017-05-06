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    Лопырева назвала Карреру одним из самых стильных тренеров РФПЛ

    Посол ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Виктория Лопырева, сделавшая символический удар по мячу перед началом второго тайма матча 27-го тура РФПЛ «Спартак»«Томь» (1:0), призналась, что ей нравится нынешняя игра красно-белых, а также назвала главного тренера москвичей Массимо Карреру одним из самых стильных специалистов в Премьер-лиге.

    «Денис Глушаков – самый родной игрок для меня в «Спартаке», потому что мы земляки. А главный тренер Массимо Каррера – один из самых стильных тренеров Премьер-лиги. То, как сейчас играет команда, мне нравится. Кому может это не нравиться?» – сказала Лопырева.

    За три тура до окончания первенства России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 63 очка. Для завоевания чемпионского титула красно-белым в оставшихся встречах достаточно набрать всего один балл.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2017 21:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 7 мая 2017, 10:30

      Как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 22:36

      пас сделала туда куда надо)))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 6 мая 2017, 22:31

      хватит клинья подбивать..после тебя все перестают играть в футбол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 мая 2017, 22:26

      Пошлость и примитивизм проникли в футбол. Футбол смотрят дети, ну например мальчик с папой, и вдруг мальчик спрашивает папу, а кто эта тётя??? ....... Симоняна знаю, даже про Колоскова слышал, а кто эта тётя ???

      2
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      Рейтинг: +222

      Зэб > Александр52 6 мая 2017, 22:35

      Согласен.Таких теть на МАТЧе с избытком.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv > Александр52 7 мая 2017, 11:11

      Крики болельщиков судья пи.... И отс... У кого-то там на стадионе) вот это примитивизм и пошлость для детей)не такли)?

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 6 мая 2017, 21:39

      хорошие слова,
      молодец, что не на каблуках вышла,
      но пас всё-таки не в ту сторону сделала) хотя, ей наверняка дали инструкции

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