Зе Луиш и Промес – в атаке «Спартака», Соболев сыграет на острие у «Томи»

«Спартак» и «Томь» назвали стартовые составы на встречу 27-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.

«Томь»: Солосин, Пулич, Митерев, Карымов, Чуперка, Пугин, Попов, Гвинейский, Сасин, Голышев, Соболев.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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