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    Зе Луиш и Промес – в атаке «Спартака», Соболев сыграет на острие у «Томи»

    «Спартак» и «Томь» назвали стартовые составы на встречу 27-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.

    «Томь»: Солосин, Пулич, Митерев, Карымов, Чуперка, Пугин, Попов, Гвинейский, Сасин, Голышев, Соболев.

    Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    06.05.2017 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Zubastik_Ronaldo 6 мая 2017, 18:53

      Хотелось бы чемпионство на своем стадионе, но видимо не судьба)

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 мая 2017, 18:31

      Вперед Спартак) ОУКБ))))

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 6 мая 2017, 18:24

      Песьяков только сегодня за Спартак-2 матч отыграл. =)

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      Рейтинг: +2697

      turist82 6 мая 2017, 18:10

      Ну-с...ждём спектакля )))

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 18:05

      а составчик то боевой, отлично

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      Рейтинг: +307

      shpilman > klifS 6 мая 2017, 18:25

      Давыдов, Мелкадзе, Тимофеев, Селихов, Зепата, Тигиев и тд)) хочется что бы они сыграли полный матч после досигаемого отрыва по очкам, от сенита и цкг

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