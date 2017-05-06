Ловчев: «Спартак» и Каррера сошлись по темпераменту, по духу»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру в обороне столичного клуба. Он отметил, что мотивации главного тренера команды Массимо Карреры при этом хватает, чтобы лидировать в чемпионате с солидным отрывом.

«Всю весну говорил, что «Спартак» будет чемпионом. Но при этом я не вижу какой-то выстроенной игры у команды. Такой, которой восхищаюсь, например, у «Ростова». Одни и те же ошибки в защите, совершенно непонятно строится атака.

Сразу уточню: я не говорю о «Спартаке» плохо. Во все времена он был командой очень духовитой. И это самое главное, что понял Каррера. «Спартак» и итальянец сошлись по темпераменту, по духу. Но я всегда очень внимательно отношусь к тому, что футболисты говорят о своих тренерах. Когда «Спартак» тренировал Карпин, футболисты в интервью ни разу не сказали, чему он их научил. Они говорили одну фразу: «Он очень сильный мотиватор». Сейчас футболисты говорят то же самое. И оказывается, что в нашем чемпионате можно одной только мотивацией привезти конкурентам за полкруга до конца чемпионата 8-10 очков. При качественном составе, конечно, а у «Спартака» он, на мой взгляд, лучший в РФПЛ.

Но не вижу, чему тренеры научили защитников команды. Как была паника, так она почти при каждом навесе с фланга и возвращается. Как менялись в обороне только номера и фамилии на футболках, так они и продолжают меняться. Посмотрите, кто начинал чемпионат и кто заканчивает. Да, команда стала больше времени проводить в атаке, но по европейским меркам и нападение выстроено средне. И тогда я с тревогой задумываюсь о том, что ждет сегодняшний «Спартак» в Лиге чемпионов», – сказал Ловчев.

После 26 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережаю «Зенит», идущий вторым, на восемь очков.