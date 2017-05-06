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  • Ловчев: «Спартак» и Каррера сошлись по темпераменту, по духу»

Ловчев: «Спартак» и Каррера сошлись по темпераменту, по духу»

6 мая 2017, 10:43
10

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру в обороне столичного клуба. Он отметил, что мотивации главного тренера команды Массимо Карреры при этом хватает, чтобы лидировать в чемпионате с солидным отрывом.

«Всю весну говорил, что «Спартак» будет чемпионом. Но при этом я не вижу какой-то выстроенной игры у команды. Такой, которой восхищаюсь, например, у «Ростова». Одни и те же ошибки в защите, совершенно непонятно строится атака.

Сразу уточню: я не говорю о «Спартаке» плохо. Во все времена он был командой очень духовитой. И это самое главное, что понял Каррера. «Спартак» и итальянец сошлись по темпераменту, по духу. Но я всегда очень внимательно отношусь к тому, что футболисты говорят о своих тренерах. Когда «Спартак» тренировал Карпин, футболисты в интервью ни разу не сказали, чему он их научил. Они говорили одну фразу: «Он очень сильный мотиватор». Сейчас футболисты говорят то же самое. И оказывается, что в нашем чемпионате можно одной только мотивацией привезти конкурентам за полкруга до конца чемпионата 8-10 очков. При качественном составе, конечно, а у «Спартака» он, на мой взгляд, лучший в РФПЛ.

Но не вижу, чему тренеры научили защитников команды. Как была паника, так она почти при каждом навесе с фланга и возвращается. Как менялись в обороне только номера и фамилии на футболках, так они и продолжают меняться. Посмотрите, кто начинал чемпионат и кто заканчивает. Да, команда стала больше времени проводить в атаке, но по европейским меркам и нападение выстроено средне. И тогда я с тревогой задумываюсь о том, что ждет сегодняшний «Спартак» в Лиге чемпионов», – сказал Ловчев.

После 26 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережаю «Зенит», идущий вторым, на восемь очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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Архипелаг Гуляк
1494060810
Из говна пулю не слепишь.
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NEON-SM
1494062165
конечно страшно в лиге чемпионов, само собой эта лига и наш рфпл это небо и земля, хочется верить что в следующем сезоне спартак приобретёт несколько хороших футболистов под лигу, получше начнут понимать друг друга, защита требует укрепления, а пока радуемся победам в чемпионате, давненько не давали повода
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Mahone
1494062626
Посмотрим,что сулит нам в Лиге Чемпионов!!!!!!!!!! Будет болеть вся Россия и КАзахстан,укрепить состав,оборону и нападение и думаю мы конкуренты любому сопернику,главное ,что бы колени не дрожали!!!!!!!!!!!!
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slavа0508
1494064182
Ну для ЛЧ нужно уселение,,,,а пока главное чемпионат России выиграть,,,,а для ЛЧ ну не доросли наши клубы даже Зенит имея мешок госденег с Халком и Витселем в составе,не чего там не добился,,,,,что тогда уж говорить про остальных
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VVM1964
1494064489
КОМАНДА КАРРЕРЫ СТРОИТСЯ ПЕРВЫЙ СЕЗОН И УЖЕ БЕЗ 5 МИНУТ ЧЕМПИОНЫ . НИКТО НЕ ГОВОРИТ , ЧТО ИГРА СПАРТАКА ИДЕАЛЬНА , НО НАДЕЮСЬ РАБОТА ( А ОНА ЕСТЬ ) И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ИДТИ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ( А ОНО НА МОЙ ВЗГЛЯД ВЫБРАНО ВЕРНО ) И СПАРТАК ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ СВОИМ ЕДИНОЛИЧНЫМ ЛИДЕРСТВОМ . ПРОБЛЕМЫ В ОДНОЧАСЬЕ НЕ ИСЧЕЗАЮТ .
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Д Альбертини
1494066366
Сначала говорили вот станут ли чемпионами... Чемпионство близко, тур-два и формальность. Щас говорят, что им и как придется в ЛЧ... О чем еще можно по говорить, кто что предложит?)))
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Бульба
1494070525
Вперёд ГазМяс вперёд родной)
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ВасяК
1494075177
Е.С.Ловчев, когда у нас была сильная оборона,полузащита да!!!
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