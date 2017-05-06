Мбенгуе рассчитывает обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

Нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе рассказал о своей мотивации на оставшиеся матчи сезона перед игрой 27-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«В двух последних играх я забил три мяча, что является для меня хорошей мотивацией, и для команды, думаю, тоже, так как после забитых мячей мы начали играть лучше. Мы сохраним эту мотивацию для игры с «Зенитом», чтобы, поехав туда, забивать и побеждать», – рассказал Мбенгуе.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Терек» состоится в воскресенье, 7 мая, в 19:00 по московскому времени.