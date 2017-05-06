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    Мбенгуе рассчитывает обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

    Нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе рассказал о своей мотивации на оставшиеся матчи сезона перед игрой 27-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

    «В двух последних играх я забил три мяча, что является для меня хорошей мотивацией, и для команды, думаю, тоже, так как после забитых мячей мы начали играть лучше. Мы сохраним эту мотивацию для игры с «Зенитом», чтобы, поехав туда, забивать и побеждать», – рассказал Мбенгуе.

    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Терек» состоится в воскресенье, 7 мая, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.05.2017 10:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4024

      raritet 6 мая 2017, 12:31

      Что-то это напоминает,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      private51 6 мая 2017, 12:06

      Проиграете с разницей 2-3 мяча..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 10:23

      будет интересный матч

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 > NEON-SM 6 мая 2017, 10:52

      согласен если честный....

      1
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