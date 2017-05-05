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    Гуидетти: «Манчестер Юнайтед» не играл в футбол»

    Нападающий «Сельты» Джон Гуидетти рассказал о первой игре 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча завершилась победой «МЮ» с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Маркус Рэшфорд.

    «Манчестер Юнайтед» не играл в футбол. После гола они начали сильно тянуть времени. В ответной встрече им придется сыграть по-другому, ведь этого потребуют болельщики. Наш проход в финал еще вполне возможен», – сказал Гуидетти.

    Ответная встреча «Сельты» и «Манчестер Юнайтед» состоится 11 мая.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.05.2017 22:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 6 мая 2017, 06:58

      и эти тоже никак не успокоятся. счет на табло.

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