Гуидетти: «Манчестер Юнайтед» не играл в футбол»

Нападающий «Сельты» Джон Гуидетти рассказал о первой игре 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча завершилась победой «МЮ» с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Маркус Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед» не играл в футбол. После гола они начали сильно тянуть времени. В ответной встрече им придется сыграть по-другому, ведь этого потребуют болельщики. Наш проход в финал еще вполне возможен», – сказал Гуидетти.

Ответная встреча «Сельты» и «Манчестер Юнайтед» состоится 11 мая.