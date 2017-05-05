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    «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон» могут купить у «Лестера» Грея за 22 миллиона

    Полузащитник «Лестера» Демарай Грей во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 20-летнего англичанина заинтересованы «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Эвертон».

    Отмечается, что Грей недоволен количеством игрового времени в стане «лис» и хочет покинуть команду. Сумма возможной сделки может составить 22 миллиона фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне Грей принял участие в 26-ти встречах «Лестера» в АПЛ, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.05.2017 19:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 6 мая 2017, 00:04

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 мая 2017, 21:17

      Ливерпуль, купите лучше Эндрю Грея в Бернли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 5 мая 2017, 21:03

      поделят на 3 части

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