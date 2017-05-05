«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон» могут купить у «Лестера» Грея за 22 миллиона

Полузащитник «Лестера» Демарай Грей во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 20-летнего англичанина заинтересованы «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Эвертон».

Отмечается, что Грей недоволен количеством игрового времени в стане «лис» и хочет покинуть команду. Сумма возможной сделки может составить 22 миллиона фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Грей принял участие в 26-ти встречах «Лестера» в АПЛ, забив один гол и сделав две результативные передачи.