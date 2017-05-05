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    Файзулин приступил к индивидуальным тренировочным занятиям

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин вновь пропустил тренировку команды. Также румынский специалист рассказал о ситуации с травмированными игроками сине-бело-голубых Иваном Новосельцевым, Александром Рязанцевым и Виктором Файзулиным.

    – В каком состоянии Кокорин?

    – Еще не восстановился до конца. Попробовал быть в общей группе, провел одну полную тренировку, но дальше не смог и поэтому работает по индивидуальной программе.

    – Как себя чувствует Новосельцев? Какого плана его травмы?

    – Это все травмы мышечные. Пытаемся его полностью восстановить. Ему остается только ждать подготовительный период, где у команды будет много товарищеских матчей, и там показать свою мощь и силу. Он потерял очень многое в течение года, к сожалению, из-за травм, которые его преследуют.

    – Какие новости о состоянии Файзулина и Рязанцева?

    – Вся та же ситуация, которая была. Нет ничего нового. Единственное, Файзулин бросил костыли, уже перемещается без них и занимается по индивидуальной программе.

    Напомним, что Файзулин не выходил на поле с осени 2015 года из-за рецидива травмы колена.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.05.2017 13:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 мая 2017, 19:37

      решающая фаза..
      надо держаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 5 мая 2017, 14:47

      Один вопрос - ЗАЧЕМ !?!?!?
      Есть ли смысл опять начинать ? А?

      0
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      Рейтинг: +66

      yellowbess 5 мая 2017, 14:38

      Хорошие новости!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 5 мая 2017, 14:12

      Здоровья Файзулину

      5
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