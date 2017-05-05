Файзулин приступил к индивидуальным тренировочным занятиям

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин вновь пропустил тренировку команды. Также румынский специалист рассказал о ситуации с травмированными игроками сине-бело-голубых Иваном Новосельцевым, Александром Рязанцевым и Виктором Файзулиным.

– В каком состоянии Кокорин?

– Еще не восстановился до конца. Попробовал быть в общей группе, провел одну полную тренировку, но дальше не смог и поэтому работает по индивидуальной программе.

– Как себя чувствует Новосельцев? Какого плана его травмы?

– Это все травмы мышечные. Пытаемся его полностью восстановить. Ему остается только ждать подготовительный период, где у команды будет много товарищеских матчей, и там показать свою мощь и силу. Он потерял очень многое в течение года, к сожалению, из-за травм, которые его преследуют.

– Какие новости о состоянии Файзулина и Рязанцева?

– Вся та же ситуация, которая была. Нет ничего нового. Единственное, Файзулин бросил костыли, уже перемещается без них и занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что Файзулин не выходил на поле с осени 2015 года из-за рецидива травмы колена.