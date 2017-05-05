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    Кокорин пропустил тренировку «Зенита»

    Футболисты «Зенита» продолжают подготовку к домашнему матчу 27-го тура чемпионата России с «Тереком». Сообщается, что на сегодняшней тренировке сине-бело-голубых отсутствовал нападающий Александр Кокорин.

    Полузащитник Йоан Молло, пропустивший встречу с «Томью» (2:0), работал в общей группе.

    Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 12:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2017, 21:51

      а что это чудо тренеруется ? пешкои по полю ходить можно и без тренеровок, его ведь Луческу любит как лучшего игрока , нах тренироваться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 мая 2017, 15:44

      лучше бы он вообще не возвращался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      DQ1 5 мая 2017, 14:06

      Было бы отлично чтоб совсем с футболом завязал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 мая 2017, 13:31

      Все, российский футбол осиротел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      клoр 5 мая 2017, 13:10

      ну все терек победил, сам кокорин слился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 мая 2017, 12:49

      Общественный транспорт подвел...

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 5 мая 2017, 12:30

      Не удивлюсь если с Паниным он затусил)))))

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Рулон Обоевъ 5 мая 2017, 12:36

      Или кошек)))))))))))))))))))))))))))))))

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