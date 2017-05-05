Кокорин пропустил тренировку «Зенита»

Футболисты «Зенита» продолжают подготовку к домашнему матчу 27-го тура чемпионата России с «Тереком». Сообщается, что на сегодняшней тренировке сине-бело-голубых отсутствовал нападающий Александр Кокорин.

Полузащитник Йоан Молло, пропустивший встречу с «Томью» (2:0), работал в общей группе.

Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.