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    Грасия: «Задача «Рубина» на остаток сезона – победить во всех матчах»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы». Специалист подчеркнул, что ставит перед своей командой максимальные задачи на концовку сезона.

    – Насколько разные команды «Уфа» Гончаренко и Семака?

    – «Уфа» играет 5-3-1-1. Несмотря на потери у них есть хороший нападающий, который борется. Это организованная команда. Мы сконцентрированы на трех очках. Сейчас много команд играют очень плотно. Очень сложно забить гол.

    – Какова ситуация с центральными защитниками?

    – У нас есть потери в составе. Травма Бурлака затягивается. Зато вернулся в строй Карлос Самбрано.

    – Насколько, по вашему мнению, игроки в последних турах будут сражаться за тренера?

    – Игроки – профессионалы. Задача на остаток сезона – четыре победы.

    Матч «Рубин» – «Уфа» пройдет 7 мая в Казани и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 12:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 мая 2017, 07:33

      Ожил,что-ли после победы над немотивированными Паровозами..

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 мая 2017, 01:43

      Ой, держите меня, получается что такая задача встала перед ними только в завершающей стадии чемпионате, а в начале какая была?

      0
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 5 мая 2017, 20:52

      А толку?)

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 5 мая 2017, 15:51

      А если с Уфой будет ничья или проигрыш - что он скажет?

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