Грасия: «Задача «Рубина» на остаток сезона – победить во всех матчах»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы». Специалист подчеркнул, что ставит перед своей командой максимальные задачи на концовку сезона.

– Насколько разные команды «Уфа» Гончаренко и Семака?

– «Уфа» играет 5-3-1-1. Несмотря на потери у них есть хороший нападающий, который борется. Это организованная команда. Мы сконцентрированы на трех очках. Сейчас много команд играют очень плотно. Очень сложно забить гол.

– Какова ситуация с центральными защитниками?

– У нас есть потери в составе. Травма Бурлака затягивается. Зато вернулся в строй Карлос Самбрано.

– Насколько, по вашему мнению, игроки в последних турах будут сражаться за тренера?

– Игроки – профессионалы. Задача на остаток сезона – четыре победы.

Матч «Рубин» – «Уфа» пройдет 7 мая в Казани и начнется в 16:30 по московскому времени.