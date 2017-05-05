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  • Грасия: «Задача «Рубина» на остаток сезона – победить во всех матчах»

Грасия: «Задача «Рубина» на остаток сезона – победить во всех матчах»

5 мая 2017, 12:07
4

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы». Специалист подчеркнул, что ставит перед своей командой максимальные задачи на концовку сезона.

– Насколько разные команды «Уфа» Гончаренко и Семака?

– «Уфа» играет 5-3-1-1. Несмотря на потери у них есть хороший нападающий, который борется. Это организованная команда. Мы сконцентрированы на трех очках. Сейчас много команд играют очень плотно. Очень сложно забить гол.

– Какова ситуация с центральными защитниками?

– У нас есть потери в составе. Травма Бурлака затягивается. Зато вернулся в строй Карлос Самбрано.

– Насколько, по вашему мнению, игроки в последних турах будут сражаться за тренера?

– Игроки – профессионалы. Задача на остаток сезона – четыре победы.

Матч «Рубин» – «Уфа» пройдет 7 мая в Казани и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Грасия Хави
Комментарии (4)
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maratagliulin
1493988690
А если с Уфой будет ничья или проигрыш - что он скажет?
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16 DeN
1494006740
А толку?)
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арейская
1494024206
Ой, держите меня, получается что такая задача встала перед ними только в завершающей стадии чемпионате, а в начале какая была?
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rubinovyi2
1494045196
Ожил,что-ли после победы над немотивированными Паровозами..
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