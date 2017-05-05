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    Пугин пообещал отсрочить для болельщиков «Спартака» празднование чемпионства

    Полузащитник «Томи» Алексей Пугин пообещал дать бой «Спартаку» в Москве в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

    «Может ли «Томь» отсрочить праздничное для болельщиков «Спартака» событие? А почему бы и нет? Я считаю, в Премьер-лиге можно с любой командой играть. Как, например, ЦСКА играл со «Спартаком» – в начале игры они не забили и в итоге проиграли. Играть можно со всеми, и как игра сложится – никто не знает.

    Слабые стороны есть у всех команд. Мы сделаем просмотр и найдем слабые стороны у «Спартака», — сказал Пугин в интервью клубному телевидению.

    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Томь» состоится в субботу, 6 мая.

    Источник: ФК «Томь»

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    05.05.2017 11:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 6 мая 2017, 00:33

      «Может ли «Томь» отсрочить праздничное для болельщиков «Спартака» событие? А почему бы и нет?"... Действительно. Зенит и ЦСКА не смогли, а Томь сможет. Видимо Пугин сейчас в идеальной форме)))

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2017, 21:49

      не говори гоп пока не перепрыгнул... балабол

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 мая 2017, 19:39

      до хрена подслеповатых образовалось

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 5 мая 2017, 18:15

      сначала читаю Путин отсрочивает чемпионство, такой да ну нафиг))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > NEON-SM 5 мая 2017, 18:50

      такая я же фигня))))

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 5 мая 2017, 17:35

      мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 > Fancyfall 5 мая 2017, 17:53

      Ты хочешь, чтобы все, до игры, говорили: Спартак велик, и мы сдаемся?

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall > sochi-2013 5 мая 2017, 18:07

      шутишь? так было бы не интересно

      0
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 > Fancyfall 6 мая 2017, 06:29

      Шучу, конечно. Спортсмен (да и не только) должен быть, в любой ситуации, нацелен на борьбу и победу.

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 5 мая 2017, 16:18

      Сослепу прочел "Путин")))

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 мая 2017, 13:17

      Очередной базар) сколько вас таких было уже) Пусть реально дадут бой, а не сольются, После 1 голешника в их ворота

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 13:17

      Ну попробуй.Пупок только не разорви.

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 5 мая 2017, 13:06

      Широко хочешь шагнуть - штаны не порви )))

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      Рейтинг: +382

      лёха72 5 мая 2017, 12:58

      что то он попутал

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