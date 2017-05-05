Пугин пообещал отсрочить для болельщиков «Спартака» празднование чемпионства

Полузащитник «Томи» Алексей Пугин пообещал дать бой «Спартаку» в Москве в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Может ли «Томь» отсрочить праздничное для болельщиков «Спартака» событие? А почему бы и нет? Я считаю, в Премьер-лиге можно с любой командой играть. Как, например, ЦСКА играл со «Спартаком» – в начале игры они не забили и в итоге проиграли. Играть можно со всеми, и как игра сложится – никто не знает.

Слабые стороны есть у всех команд. Мы сделаем просмотр и найдем слабые стороны у «Спартака», — сказал Пугин в интервью клубному телевидению.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Томь» состоится в субботу, 6 мая.