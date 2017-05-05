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  • Пугин пообещал отсрочить для болельщиков «Спартака» празднование чемпионства

Пугин пообещал отсрочить для болельщиков «Спартака» празднование чемпионства

5 мая 2017, 11:14
24

Полузащитник «Томи» Алексей Пугин пообещал дать бой «Спартаку» в Москве в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Может ли «Томь» отсрочить праздничное для болельщиков «Спартака» событие? А почему бы и нет? Я считаю, в Премьер-лиге можно с любой командой играть. Как, например, ЦСКА играл со «Спартаком» – в начале игры они не забили и в итоге проиграли. Играть можно со всеми, и как игра сложится – никто не знает.

Слабые стороны есть у всех команд. Мы сделаем просмотр и найдем слабые стороны у «Спартака», — сказал Пугин в интервью клубному телевидению.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Томь» состоится в субботу, 6 мая.

Источник: ФК «Томь»
Россия. Премьер-лига Томь Спартак Пугин Алексей
Комментарии (24)
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семёнычев
1493973041
Какие же всё-таки сволочные ребята эти журналисты.... Наверное в детстве мальчики-журналисты дёргали девочек за косички и подкладывали кнопки на стул учителю... а журналисты- девочки прикалывали на спину мальчиков бумажки с надписью: я- дурак.. Теперь редактору кнопки не подложишь и бумажку не приколешь, но они не унывают... Возьмут интервью, придумают ЗАГЛАВИЕ)))) и смотрят из-за угла, как сейчас Пугина будут обзывать "самоуверенным павлином" и потирать ручки свои шаловливые.....
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maior-60
1493973915
Очко не порви!
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alex0312
1493974083
прочитал не ПуГин, а ПуТин )))
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Чеба
1493974583
Шутку понял....Смешно)
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champion_cska
1493974880
А слабые места в защите пищевика имеются. Удачи Томи!
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Д Альбертини
1493979475
Очередной базар) сколько вас таких было уже) Пусть реально дадут бой, а не сольются, После 1 голешника в их ворота
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Kotofey75
1493990333
Сослепу прочел "Путин")))
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NEON-SM
1493997342
сначала читаю Путин отсрочивает чемпионство, такой да ну нафиг))))
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BAIv
1494010149
не говори гоп пока не перепрыгнул... балабол
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Михаил Спартач
1494020006
«Может ли «Томь» отсрочить праздничное для болельщиков «Спартака» событие? А почему бы и нет?"... Действительно. Зенит и ЦСКА не смогли, а Томь сможет. Видимо Пугин сейчас в идеальной форме)))
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