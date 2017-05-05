Альварес: «На «Олд Траффорд» сложно играть, но в футболе нет ничего невозможного»

Вратарь «Сельты» Серхио Альварес считает, что первый тайм матча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы провальным. Но он отметил, что сдаваться команда раньше времени не намерена.

«Мы плохо сыграли в первом тайме. Да, мы проиграли эту встречу, но нужно идти дальше с высоко поднятой головой.

В ответной игре нам нужно будет биться до конца. На «Олд Траффорд» сложно играть, но в футболе нет ничего невозможного. Уж точно мы не собираемся сдаваться раньше времени», – заявил футболист.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:1.