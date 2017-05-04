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    Тренер «Лидса» Монк: «Подписал ли я петицию о своей отставке? Нет. Возможно, моя мама подписала»

    «Лидс Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа за один тур до конца регулярного сезона. Болельщики клуба написали петицию в поддержку отставки тренерского штаба во главе с Гарри Монком.

    По их мнению, специалист не справляется со своей должностью и неправильно руководит трансферным бюджетом клуба. В качестве подтверждения недовольства автор документа называет многочисленные кричалки на «Элланд Роуд», критикующие англичанина. На момент публикации петицию подписало 3222 человека из необходимых пяти тысяч. В случае получения нужного количества подписей документ будет направлен совладельцу клуба Андреа Радриццани.

    «Подписывал ли я петицию о своей отставке? Нет. Возможно, моя мама подписала», – сказал Монк в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

    Монк возглавил «Лидс» в июне 2016 года спустя полгода после увольнения из «Суонси Сити». Контракт 38-летнего англичанина заканчивается летом.

    Источник: Twitter

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    04.05.2017 17:41
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