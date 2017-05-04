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  • Скала: «Каррера – начинающий тренер, в Италии за ним не следят»

Скала: «Каррера – начинающий тренер, в Италии за ним не следят»

4 мая 2017, 06:05
20

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала рассказал о слабом освещении российской Премьер-лиги в Италии. Здесь практически не следят за успехами Массимо Карреры. Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая преследующий «Зенит» на восемь очков.

– Похоже, вы следите за российским чемпионатом?

– На самом деле очень поверхностно. В основном узнаю по телевидению результаты да смотрю турнирную таблицу. Итальянские СМИ сообщают мало информации о вашей Премьер-лиге.

– Несмотря на то что ваш соотечественник добивается в ней успеха?

– Каррера – начинающий тренер. Куда больше на слуху маститые и те, кто работает в ведущих европейских клубах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Скала Невио Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Mahone
1493869714
А Спартак и есть ведущий клуб европейского чемпионата!!!!!!!!!!! Сам то когда принимал Спартак говорил что Спартак великий клуб,вот люди?Зависть наверное,у самого не вышло
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a_who
1493871257
не следят ? хорошая новость )))
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77SAM
1493874804
-"не следит" ...сказал Скала разинув рот:-" Видит глаз, да зуб неймет".
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Чеба
1493874991
Ну и пусть тогда в спартаке остается))))))))))))))))))))))
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Lev Aleks
1493875462
Каррера красивчик)))
Ответить
dyema
1493877602
Возомнит о себе невесть что и сбежит за славой и деньгами
Ответить
FCSM#REDWHITE#
1493878529
Вот и отлично пусть про топ клубы печатают... Он нам нужен надолго))
Ответить
oyabun
1493878774
Это они там за бугром еще не знают про наших Суперфорвардов Дзюбиньо и Кокоша! А то сразу выкупили бы за сумасшедшие деньги. ))
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giluxa1963
1493883951
правильно зачем им бездарь которого на следующий год все свинки хаить будут
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Дядя Серёжа
1493885182
Если останется и повторит, вот Европа за него и заговорит
Ответить
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