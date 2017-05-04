Скала: «Каррера – начинающий тренер, в Италии за ним не следят»

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала рассказал о слабом освещении российской Премьер-лиги в Италии. Здесь практически не следят за успехами Массимо Карреры. Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая преследующий «Зенит» на восемь очков.

– Похоже, вы следите за российским чемпионатом?

– На самом деле очень поверхностно. В основном узнаю по телевидению результаты да смотрю турнирную таблицу. Итальянские СМИ сообщают мало информации о вашей Премьер-лиге.

– Несмотря на то что ваш соотечественник добивается в ней успеха?

– Каррера – начинающий тренер. Куда больше на слуху маститые и те, кто работает в ведущих европейских клубах.