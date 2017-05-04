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    Скала: «Каррера – начинающий тренер, в Италии за ним не следят»

    Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала рассказал о слабом освещении российской Премьер-лиги в Италии. Здесь практически не следят за успехами Массимо Карреры. Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая преследующий «Зенит» на восемь очков.

    – Похоже, вы следите за российским чемпионатом?

    – На самом деле очень поверхностно. В основном узнаю по телевидению результаты да смотрю турнирную таблицу. Итальянские СМИ сообщают мало информации о вашей Премьер-лиге.

    – Несмотря на то что ваш соотечественник добивается в ней успеха?

    – Каррера – начинающий тренер. Куда больше на слуху маститые и те, кто работает в ведущих европейских клубах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2017 06:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 4 мая 2017, 19:21

      Каламбур в тему:
      Каррера- начинающий тренер.
      Скала, в свою очередь, тренер кончающий... или кончивший... Кому как нравится)

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 мая 2017, 18:09

      "Каррера – начинающий тренер" - так и есть. И неплохо начинающий. Было бы интересно понаблюдать за ним ближайшие пару лет.
      Для Италии с их футбольной культурой и футбольными успехами, конечно, наш чемп мало интересен.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 4 мая 2017, 11:06

      Если останется и повторит, вот Европа за него и заговорит

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 мая 2017, 10:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      правильно зачем им бездарь которого на следующий год все свинки хаить будут

      -4
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 4 мая 2017, 09:19

      Это они там за бугром еще не знают про наших Суперфорвардов Дзюбиньо и Кокоша! А то сразу выкупили бы за сумасшедшие деньги. ))

      4
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 4 мая 2017, 09:15

      Вот и отлично пусть про топ клубы печатают... Он нам нужен надолго))

      4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 4 мая 2017, 09:04

      Так бы и сказал Скала: "Я не слежу, потому что на грядках полно работы". Публикуют всякую чушь. В современном футболе агенты и руководство клубов следят за любым мало-мальски перспективным 19-летним пацаном из Нигерии. Не говоря уже о тренере, в блестящем стиле выигравшем 6-ой по значимости в Европе чемпионат. Пусть не следят. Проведем летнюю трансферную компанию и всех их в ЛЧ е...нем. )

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 мая 2017, 09:00

      Возомнит о себе невесть что и сбежит за славой и деньгами

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2017, 08:46

      Вот и хорошо оставьте его нам,нам он нужнее.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 мая 2017, 08:24

      Каррера красивчик)))

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