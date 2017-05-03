Зайцев: «Факт преступления в спорте не отменяет уголовной наказуемости»

Спортивный юрист Юрий Зайцев поделился мнением о драке, произошедшей в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2). Напомним, по итогам стычки футболистов было показано четыре красных карточки.

«Если факт преступления имеет место в спортивном мероприятии, это не отменяет уголовной наказуемости такого деяния. В моей практике, к счастью, таких инцидентов не было. В истории спорта такие ситуации были, когда одна из волейболисток написала заявление на другую волейболистку. Дело прекратилось, так как заявление было отозвано, но такого исключать нельзя», – сказал Зайцев.

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