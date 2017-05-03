Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зайцев: «Факт преступления в спорте не отменяет уголовной наказуемости»

    Спортивный юрист Юрий Зайцев поделился мнением о драке, произошедшей в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2). Напомним, по итогам стычки футболистов было показано четыре красных карточки.

    «Если факт преступления имеет место в спортивном мероприятии, это не отменяет уголовной наказуемости такого деяния. В моей практике, к счастью, таких инцидентов не было. В истории спорта такие ситуации были, когда одна из волейболисток написала заявление на другую волейболистку. Дело прекратилось, так как заявление было отозвано, но такого исключать нельзя», – сказал Зайцев.

    «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 мая 2017, 04:11

      Не надо путать жизнь и игру - все, что в рамках игры происходит, должно по другому оцениваться - другие эмоции совсем. Это же спорт! Совсем народ потек мозгом на почве осуждения всего и вся. За собой бы следили лучше, свои поступки так строго осуждать надо, а не чужие. Вы еще борцов и боксеров после матча уголовно судите за нанесение побоев и увечий!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      W/O N > Smekaev 4 мая 2017, 07:03

      Что за бред? Сравнение с боксёрами некорректно. Футболистов тоже уголовно никто не преследует за подкаты сзади и травмированные ахиллы. Ты предлагаешь не судить Колю за то, что он прострелил Васе ногу на чемпионате России по стрелковому спорту от больших эмоций. Утрированно, но суть понятна, я надеюсь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      lokoman92 4 мая 2017, 03:01

      Во-первых!!! Такие действия игроков не первые в чемпионате, да это во всех чемпионатах такое, благо у нас быстро все заканчивается. Во-вторых, не уголовная, а административная ответственность!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      W/O N > lokoman92 4 мая 2017, 07:08

      Побои это уголовное преступление

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Nahabinec 4 мая 2017, 01:12

      А кто заяву то и на кого писать будет?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11