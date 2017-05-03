Бериццо: «Манчестер Юнайтед» – один из ведущих клубов в мире. Чтобы победить, «Сельта» должна быть собой»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». По словам специалиста, его подопечные намерены выложиться на сто процентов.

«Всем нам нужно собраться и верить, что мы способны добиться того результата, о котором мечтаем. Чтобы воплотить мечту в реальность, всем нам нужно настроиться на матч должным образом и выложиться на сто процентов. Тогда будет шанс одолеть действительно великую команду. Очень надеюсь, что завтра будет особенный вечер.

«МЮ» – один из ведущих клубов в мире. И единственный способ его победить – придерживаться нашего стиля и играть всем сердцем. Мы должны быть собой. Мои игроки очень быстро возмужали, и завтра они будут уверены в своих силах. Это именно тот матч, который хотели увидеть болельщики «Сельты», – сказал Бериццо.

Встреча состоится 4 мая и начнется в 22:05 по московскому времени.