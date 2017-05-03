Дибала и Игуаин – на острие атаки у «Ювентуса», Мбаппе и Фалькао – у «Монако»

ЮВЕ ДАВАЙ!!!
Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».
«Монако»: Субашич, Фабиньо, Жемерсон, Дирар, Фалькао, Силва, Бакайоко, Сидибе, Глик, Лема, Мбаппе.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Барцальи, Алвес, Пьянич, Маркизио, Манджукич, Игуаин, Дибала.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.
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