Дибала и Игуаин – на острие атаки у «Ювентуса», Мбаппе и Фалькао – у «Монако»

Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».

«Монако»: Субашич, Фабиньо, Жемерсон, Дирар, Фалькао, Силва, Бакайоко, Сидибе, Глик, Лема, Мбаппе.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Барцальи, Алвес, Пьянич, Маркизио, Манджукич, Игуаин, Дибала.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

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