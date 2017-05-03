Григорян: «Не вижу ничего особенного в нынешнем «Зените»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил мнение, что «Зенит» в своем нынешнем состоянии не выделяется ничем особенным. По словам российского специалиста, он недоволен ничейным результатом (1:1) против петербургского клуба в матче 22-го тура РФПЛ.

Напомним, Григорян стал главным тренером «Анжи» зимой 2017 года. Ранее сообщалось, что 50-летний специалист может возглавить «Рубин».

– При вас команда провела 10 матчей, одержала две победы, проиграла пять встреч и три свела вничью. Как оцените этот результат?

– Как неудовлетворительный.

– Самокритично…

– Реалистично. Много поражений. Я же достаточно много игр провел против клубов премьер-лиги, работая с командами первого дивизиона. И, кстати, больше половины матчей мы выигрывали. И если у соперников больше так называемых – именно, так называемых – квалифицированных футболистов – это не повод им уступать! Есть много факторов, помимо исполнительского мастерства, за счет которых можно матч свести хотя бы вничью. У нас были откровенные провалы.

– Например?

– Взять, к примеру, мой первый матч в премьер-лиге в качестве тренера «Анжи». Против «Рубина». Мы не забиваем пенальти, не реализовываем три стопроцентных момента, у нас удаляют игрока. В конечном итоге пропускаем и уступаем. Такие матчи, уверен, нельзя проигрывать.

– Зато здорово смотрелись в матче с «Зенитом».

– Послушайте, ну что значит «здорово»? Мы же в концовке упускаем три реальнейших шанса увезти из Питера три очка! Ну вы о чем?!

– Но это все-таки «Зенит».

– Да какая разница? Мы играли с «Краснодаром». Тактический план на матч не удался. Почему? Так, как владеет мячом «Краснодар», больше не умеет делать никто. Ни «Спартак», ни кто-то еще.

– А «Зенит»?

– В нынешнем его состоянии я не вижу ничего особенного в этой команде. Считаю, мы были обязаны доводить дело до победы. Могли выиграть убедительно. Но этим шансом не воспользовались…. В общем, я не удовлетворен результатом. Да и никто не удовлетворен. Ни руководители, ни футболисты, ни болельщики.