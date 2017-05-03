Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорян: «Не вижу ничего особенного в нынешнем «Зените»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил мнение, что «Зенит» в своем нынешнем состоянии не выделяется ничем особенным. По словам российского специалиста, он недоволен ничейным результатом (1:1) против петербургского клуба в матче 22-го тура РФПЛ.

    Напомним, Григорян стал главным тренером «Анжи» зимой 2017 года. Ранее сообщалось, что 50-летний специалист может возглавить «Рубин».

    – При вас команда провела 10 матчей, одержала две победы, проиграла пять встреч и три свела вничью. Как оцените этот результат?

    – Как неудовлетворительный.

    – Самокритично…

    – Реалистично. Много поражений. Я же достаточно много игр провел против клубов премьер-лиги, работая с командами первого дивизиона. И, кстати, больше половины матчей мы выигрывали. И если у соперников больше так называемых – именно, так называемых – квалифицированных футболистов – это не повод им уступать! Есть много факторов, помимо исполнительского мастерства, за счет которых можно матч свести хотя бы вничью. У нас были откровенные провалы.

    – Например?

    – Взять, к примеру, мой первый матч в премьер-лиге в качестве тренера «Анжи». Против «Рубина». Мы не забиваем пенальти, не реализовываем три стопроцентных момента, у нас удаляют игрока. В конечном итоге пропускаем и уступаем. Такие матчи, уверен, нельзя проигрывать.

    – Зато здорово смотрелись в матче с «Зенитом».

    – Послушайте, ну что значит «здорово»? Мы же в концовке упускаем три реальнейших шанса увезти из Питера три очка! Ну вы о чем?!

    – Но это все-таки «Зенит».

    – Да какая разница? Мы играли с «Краснодаром». Тактический план на матч не удался. Почему? Так, как владеет мячом «Краснодар», больше не умеет делать никто. Ни «Спартак», ни кто-то еще.

    – А «Зенит»?

    – В нынешнем его состоянии я не вижу ничего особенного в этой команде. Считаю, мы были обязаны доводить дело до победы. Могли выиграть убедительно. Но этим шансом не воспользовались…. В общем, я не удовлетворен результатом. Да и никто не удовлетворен. Ни руководители, ни футболисты, ни болельщики.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +179

      krokodail 4 мая 2017, 00:04

      Ничё особенного в Зините нет,гавно,как говно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 3 мая 2017, 20:53

      Максималист с плачевным результатом. Можно по другому назвать - теоретик, лажающий на практике.
      Настрой то хороший, да вот только к нему тренерское мастерство прибавить следует))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 3 мая 2017, 20:29

      Отчасти прав,нынешний Зенит не чего особенного не показывает,нет дриблинга ,нет ударов,нет игры да же элементарно в стеночку,только есть индивидуально сильные игроки,а последнее время и это с трудом просматривается,в последней игре только Шатов понравился своей креактивной игрой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 19:35

      При вас команда провела 10 матчей, одержала две победы, проиграла пять встреч и три свела вничью. Какого же кера ты лезешь оцениватьЗенит?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > paracetamol 3 мая 2017, 22:09

      Просто хочется поумничать)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 3 мая 2017, 19:08

      Дорвался до ПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 мая 2017, 19:00

      Ара,пиздуй Бешикташ тренировать.
      Там хоть вякать без конца перестанешь,Великий тренер девочек...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > lra 4 мая 2017, 07:17

      В Бешике веселей.
      Его там отлюбят.)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11