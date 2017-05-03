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    Мутко: «Слова Павлюченко? Я еще не разобрался»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что еще не рассматривал ситуацию с ругательствами нападающего «Урала» Романа Павлюченко. Напомним, что футболист нецензурно высказался в адрес форварда «Локомотива» Ари после матча Кубка России.

    «Слова Романа Павлюченко? Я пока ничего не читал и не видел, поэтому не могу ничего сказать о комитете по этике. Только прилетел из Сочи и еще не разобрался в вопросе», — сказал Мутко.

    Ранее в комитете РФС по этике заявили, что могут рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении Мутко.

    Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2017 13:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Дядя Пьеро 3 мая 2017, 16:18

      Так-то Роман у нас не так давно, в Екатеринбурге, в дорожном конфликте тоже яростно участвовал. И вправду какой-то нервный стал он.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 15:24

      Почему "король" в своем "королевстве" всегда всё узнает последним? ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 мая 2017, 14:23

      Роман всё правильно сказал. А мудко пусть приезжает к нам во двор и мы ему
      ещё и не такое расскажем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS > vladimir-7 3 мая 2017, 15:06

      Роман может и правильно сказал, но это нужно было говорить не в прессу на весь мир, а лично в лицо Ари

      3
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 3 мая 2017, 14:16

      Мутко: "Ознакомился с интервью Павлюченко, записал некоторые слова в блокнотик".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      docndoc > Вервольф 3 мая 2017, 18:50

      "Ознакомился с интервью Павлюченко, записал некоторые слова в блокнотик". Много думал...))))

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 3 мая 2017, 14:11

      Что то с психикой у Павлюченко последнее время, срывается на вех. Проснулся гигант)

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