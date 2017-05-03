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Мутко: «Слова Павлюченко? Я еще не разобрался»

3 мая 2017, 13:57
7

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что еще не рассматривал ситуацию с ругательствами нападающего «Урала» Романа Павлюченко. Напомним, что футболист нецензурно высказался в адрес форварда «Локомотива» Ари после матча Кубка России.

«Слова Романа Павлюченко? Я пока ничего не читал и не видел, поэтому не могу ничего сказать о комитете по этике. Только прилетел из Сочи и еще не разобрался в вопросе», — сказал Мутко.

Ранее в комитете РФС по этике заявили, что могут рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении Мутко.

Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Урал Павлюченко Роман Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Cosh18
1493809895
Что то с психикой у Павлюченко последнее время, срывается на вех. Проснулся гигант)
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Вервольф
1493810182
Мутко: "Ознакомился с интервью Павлюченко, записал некоторые слова в блокнотик".
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vladimir-7
1493810587
Роман всё правильно сказал. А мудко пусть приезжает к нам во двор и мы ему ещё и не такое расскажем.
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Atom2020
1493814270
Почему "король" в своем "королевстве" всегда всё узнает последним? ...
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Дядя Пьеро
1493817489
Так-то Роман у нас не так давно, в Екатеринбурге, в дорожном конфликте тоже яростно участвовал. И вправду какой-то нервный стал он.
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