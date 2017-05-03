Мутко: «Слова Павлюченко? Я еще не разобрался»

Так-то Роман у нас не так давно, в Екатеринбурге, в дорожном конфликте тоже яростно участвовал. И вправду какой-то нервный стал он.
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что еще не рассматривал ситуацию с ругательствами нападающего «Урала» Романа Павлюченко. Напомним, что футболист нецензурно высказался в адрес форварда «Локомотива» Ари после матча Кубка России.
«Слова Романа Павлюченко? Я пока ничего не читал и не видел, поэтому не могу ничего сказать о комитете по этике. Только прилетел из Сочи и еще не разобрался в вопросе», — сказал Мутко.
Ранее в комитете РФС по этике заявили, что могут рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении Мутко.
Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»