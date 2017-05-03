Титов: «Мы с Аленичевым заложили фундамент нынешнего «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов дал понять, что причастен к успехам команды, которая сейчас лидирует в чемпионате России.

Напомним, что Титов вместе с экс-главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым покинул «Спартак» в августе 2016 года. Команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.

«Год в «Спартаке» надо сразу умножать на пять. Работать в «Спартаке» нереально сложно. Даже помощником. Это огромная ответственность. Сейчас понимаю, что это был бесценный опыт. И я благодарен за него. Не хватило доверия со стороны руководства. Не было команды. Каррера в этом плане — молодец, у него получилось. Мы заложили фундамент. Думаю, есть в нынешнем «Спартаке» и плоды нашей работы. И я рад, что «Спартак» сейчас впереди всех. Я рос и вырос в этом клубе. Для меня «Спартак» – это все.

То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех — и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона», — сказал Титов.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» осталось набрать четыре очка в четырех оставшихся матчах РФПЛ.