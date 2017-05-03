Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Титов: «Мы с Аленичевым заложили фундамент нынешнего «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов дал понять, что причастен к успехам команды, которая сейчас лидирует в чемпионате России.

    Напомним, что Титов вместе с экс-главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым покинул «Спартак» в августе 2016 года. Команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.

    «Год в «Спартаке» надо сразу умножать на пять. Работать в «Спартаке» нереально сложно. Даже помощником. Это огромная ответственность. Сейчас понимаю, что это был бесценный опыт. И я благодарен за него. Не хватило доверия со стороны руководства. Не было команды. Каррера в этом плане — молодец, у него получилось. Мы заложили фундамент. Думаю, есть в нынешнем «Спартаке» и плоды нашей работы. И я рад, что «Спартак» сейчас впереди всех. Я рос и вырос в этом клубе. Для меня «Спартак» – это все.

    То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех — и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона», — сказал Титов.

    Напомним, что для чемпионства «Спартаку» осталось набрать четыре очка в четырех оставшихся матчах РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии82
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 3 мая 2017, 22:27

      Каррера с первого матча начал показывать другой футбол... хоть я и уважаю Титова с Аленем..... ноооо здесь вы не приделах...Смотреть было приятно на Спартак только при Романцеве...Карпине... и сейчас при Каррере...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 19:32

      Ну и самомненьице!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 3 мая 2017, 18:13

      Титов: «Мы с Аленичевым наложили в фундамент нынешнего «Спартака!))
      Егор, при всем уважении, не пей больше с Бубновым!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 мая 2017, 17:40

      Каррера наконец-то сплотил коллектив, научил кое-какой тактике, заставил идти в прессинг, сформировал основной костяк с мелкими перестановками, лично пожелал видеть в команде Самедова, Фернандо и Адриано, заставил всех не сдаваться после пропущенных голов и играть до последней секунды, перестали жаловаться на судей и признавать ошибки после поражений, ну и наконец эмоциональная сплочённость, вот это тот Спартак что мы видим сегодня, вот заслуга Карреры. В чём заслуга остальных???? больше шума от них сейчас чем в то время когда работали со спартаком

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 мая 2017, 17:30

      спсибо те Егор за всё, но к нынешнему успеху не примазывайся, вашего там маловато

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 мая 2017, 17:11

      коллеги, прошу помощи!,подскажите пожалуйста - в каком виде приходит купленный электронный билет , и как им пользоваться непосредственно на входе стадиона!? Всем спасибо!, и новых побед!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Klaido 4 мая 2017, 18:40

      - спасибо!Вы мне очень помогли!...билеты уже распечатал)...посмотрим, как пройдёт!, ну и, с чемпиоеством!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 мая 2017, 15:19

      а они же были в первых матчах лиги еще в Спартаке, значит медаль тоже получат)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Diesel133 3 мая 2017, 17:43

      да Каррера им свои отдаст, лишь бы не пиз..ели о своих багажах, его это конечно раздражает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Евгений Б 3 мая 2017, 14:44

      Титов болен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 мая 2017, 14:22

      Убогая речь завистливого неудачника. Достойнее было бы признать свою с Аленичевым некомпетентность

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > APchelov 3 мая 2017, 18:14

      даже вы не равнодушны) отрадно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 3 мая 2017, 14:09

      ПФФФФ вы с аленем только в штаны наложили при Вас Спартак даже в тройку не попадал.На игру без слез не взглянешь!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11