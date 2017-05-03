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  • Титов: «Мы с Аленичевым заложили фундамент нынешнего «Спартака»

Титов: «Мы с Аленичевым заложили фундамент нынешнего «Спартака»

3 мая 2017, 09:20
85

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов дал понять, что причастен к успехам команды, которая сейчас лидирует в чемпионате России.

Напомним, что Титов вместе с экс-главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым покинул «Спартак» в августе 2016 года. Команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.

«Год в «Спартаке» надо сразу умножать на пять. Работать в «Спартаке» нереально сложно. Даже помощником. Это огромная ответственность. Сейчас понимаю, что это был бесценный опыт. И я благодарен за него. Не хватило доверия со стороны руководства. Не было команды. Каррера в этом плане — молодец, у него получилось. Мы заложили фундамент. Думаю, есть в нынешнем «Спартаке» и плоды нашей работы. И я рад, что «Спартак» сейчас впереди всех. Я рос и вырос в этом клубе. Для меня «Спартак» – это все.

То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех — и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона», — сказал Титов.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» осталось набрать четыре очка в четырех оставшихся матчах РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (85)
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momwig_
1493794125
Ох, Егор... и ты туда же. 16 лет закладывали фундамент, закладывали - разные уважаемые люди - и вот наконец... ну, смешно же. Как сейчас помню твоё интервью, где ты - ещё игрок - рассказывал, как и кого должны уважать в команде - игроков-ветеранов клуба, своих воспитанников, потом - русских игроков и только где-то на краю этой "пищевой цепочки" были легионеры - и то, если "на голову выше своих"... не удивительно, что в команде были группировки, и это вы - тогдашние игроки - всё это создали и взрастили. И что, вдруг ты стал всё понимать совсем наоборот, когда стал тренером? Фигня. Это и есть одна из главных заслуг Карреры - он смог создать единый коллектив, где все (ну или почти все) готовы отдать максимум в тех игровых рамках, которые определит тренер. Это почти невероятно - так быстро создать "банду", оказаться одновременно и одним из них, и сохранить дистанцию. Хотя наверное для него ничего невероятного в этом не было... но и без него бы вряд ли сотоялось, и мы бы сейчас опять говорили не о скором чемпионстве, а о том, что на построение команды нужно... но уже не два года, а три. Давайте, ребята, уже про реальность - без багажей и фундаментов. Вам с Аленем обоим может ещё работать, тренировать кого-то... может даже кого-то заметного. Не губите карьеру в зародыше верой в эту чушь.
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Абырвалг.
1493795247
Были два крупных специалиста,создавали стеночки,забегания,бздух,кружева и торчали как сливы в жoпе,потом пришёл подмастерье,дал под зад крупным спецыалистам с их стеночками,забеганиями и бздухом и дело пошло.
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Liverpool#krasnodar
1493797988
Какие вы болельщики спартака? Титов и аленичев легенды вашего клуба а вы обсираете их здесь. Глоры
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turist82
1493799420
Егор Ильич - живая легенда нашего клуба. Даже не так...Легенда. И не надо тут на него гнать...какие вы болельщики после этого?
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Symbol
1493799582
Говна на лопате вы заложили. Лучше бы промолчал. Хотя, кто-то языком закладывает, кто-то делом строит и не ищет оправданий. Сложно ему в Спартаке работать...
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Доброе Зло.
1493804554
-муха на спине быка-:"МЫ ПАХАЛИ".
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Popularov
1493806665
Это попытка Титова, задним числом, ПРИМАЗАТЬСЯ к тухлым судейским скандальным победам Спартака, за счёт ГРУБЫХ и предвзятых ошибок арбитров в пользу Спартака! Почти все победы Спартака этом сезоне - УРОДЛИВЫЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! ТУХЛЫЕ! Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место. Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака. Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате! Но Бог шельму метит и сделает выводы! Это ТУХЛЫЕ победы Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова! Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком! Еськов КРИМИНАЛЬНО постарался, конечно НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских "зайцев" и уважил просьбы лукойловских "зайцев", тоже не бесплатно! Бесплатно, только кошки родятся, а арбитр Еськов очень ХОРОШО на этом ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми! Вот и весь СЕКРЕТ безнаказанности Еськова и других скандальных арбитров. Еськов, ценой вопроса, убил и снял СЛИВКИ сразу с двух СКАНДАЛЬНЫХ коррупционных "ЗАЙЦЕВ"! Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить и обезглавить Урал, для ТУХЛОЙ победы Спартака! Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком! Арбитр Еськов засчитал первый гол Зенита в ворота Урала с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил Ивановича. Иванович грубо СБИЛ вратаря Урала во варатарской Урала и толкул его на левую штангу ворот. А Еськов засчитал гол, который был забит Ивановичем с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил! Арбитр Еськов просто обезглавил и ослабил "Урал" в матче с Зенитом, чтобы отработать заказ лукойловских коррупционных "зайцев"! Знал ведь, что делать! Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО и НАГЛО - на глазах у всех и среди белого дня! Это ТУХЛАЯ победа Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова и его КРЁСТНОГО отца судейского БЕСПРЕДЕЛА Будогосского! Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ скандальном судействе имени Будогосского! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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Д Альбертини
1493808787
почитал коменты после жгучих речей Егора Ильича и понял одно, Карерра все таки больше делает для команды, чем наши легендарные игроки. у всех была возможность создать свою команду. и у Аленичева с Титовым, и у Карерры, и у еще десятка специалистов за эти 15 лет! но получилось только у Массимо. а все почему? говорит он мало, а делает много! сумкл сплотить коллектив, наладить грамотно тренировочный процесс, провел хорошую предсезонку(вторую часть) наладил микроклимат в коллективе, сумел всех мативировать на результат, и дает играть всем игрокам. вот как то так! а то что там когда то и где то закладывали фундамент, так это спасибо вам господа, Аленечеву, Титову, Карпину, все таки легенды, есть легенды)
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APchelov
1493810566
Убогая речь завистливого неудачника. Достойнее было бы признать свою с Аленичевым некомпетентность
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NEON-SM
1493822456
Каррера наконец-то сплотил коллектив, научил кое-какой тактике, заставил идти в прессинг, сформировал основной костяк с мелкими перестановками, лично пожелал видеть в команде Самедова, Фернандо и Адриано, заставил всех не сдаваться после пропущенных голов и играть до последней секунды, перестали жаловаться на судей и признавать ошибки после поражений, ну и наконец эмоциональная сплочённость, вот это тот Спартак что мы видим сегодня, вот заслуга Карреры. В чём заслуга остальных???? больше шума от них сейчас чем в то время когда работали со спартаком
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