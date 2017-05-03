Данни может завершить карьеру в конце сезона

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своих планах на будущее. 33-летний португалец заявил, что петербургский клуб до сих пор не предложил ему продлить контракт, истекающий в конце этого сезона.

– У вас через месяц заканчивается контракт.

– Без новостей. Никаких разговоров на эту тему не было. Ни про «Зенит», ни про другие клубы, другие страны. Я жду. Только бог знает, что будет дальше. Если предложений не будет, то я закончу карьеру, буду проводить время с семьей. В Петербурге или в Португалии – не знаю. Если переедем в Португалию, то не в Фуншал, а в Лиссабон. Потому что моим детям нужна хорошая школа, образовательная и футбольная. Впрочем, заканчивать карьеру я не хочу: после трех операций я чувствую себя хорошо, я чувствую себя молодым.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Данни записал на свой счет три гола в восьми матчах.