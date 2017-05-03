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Данни может завершить карьеру в конце сезона

3 мая 2017, 08:40
27

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своих планах на будущее. 33-летний португалец заявил, что петербургский клуб до сих пор не предложил ему продлить контракт, истекающий в конце этого сезона.

– У вас через месяц заканчивается контракт.

– Без новостей. Никаких разговоров на эту тему не было. Ни про «Зенит», ни про другие клубы, другие страны. Я жду. Только бог знает, что будет дальше. Если предложений не будет, то я закончу карьеру, буду проводить время с семьей. В Петербурге или в Португалии – не знаю. Если переедем в Португалию, то не в Фуншал, а в Лиссабон. Потому что моим детям нужна хорошая школа, образовательная и футбольная. Впрочем, заканчивать карьеру я не хочу: после трех операций я чувствую себя хорошо, я чувствую себя молодым.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Данни записал на свой счет три гола в восьми матчах.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (27)
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Зэб
1493790724
Жаль конечно.Но думаю здравый смысл функционеров Зенита возьмет верх и продлят еще на пару лет.Данни в отличной форме и на поле от него многое зависит.
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Garrincha58
1493791427
почему то на 99 процентов я уверен, что тупое руководство команды не продлит с ним контракт они лучше Кержакова еще на год оставят который вообще не приносит никакой пользы
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marslond
1493794494
Возрастной Данни в разы лучше Коко. Должны продлить.
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zenitforever2015
1493807612
После двух крестов обычно завязывают, а здесь...... Феноменально!
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ZENIT-59
1493809014
Если руководство Зенита не продлит контракт с Дани-это будет большой ошибкой и просто свинством.Мигель очень много сделал для команды за время выступления за клуб, и его опыт многое значит!Возможно даже оставить нашего капитана в качестве играющего тренера! Очень честный и волевой игрок!Он думается "обрусел" за эти годы-даже выучил русский язык.Обязательно нужно продлевать с ним контракт в любом качестве-хоть игрока,хоть тренера!
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коб1976
1493809087
Зенит просто обязан предложить Данни контракт!
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lysenkoff
1493812525
Не хочу сравнивать с великими, но 33 не тот возраст для чемпионата России когда пора завершать карьеру. Можно еще пару лет пользу приносить и тянуть вперед. Не бегом, так криками и пасами. Мигель достоен уважения и продления контракта.
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Павелий
1493823243
"Его никто не ждёт, не хочет его тело..." Свалит из страны и одним балаболом станет меньше.
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paracetamol
1493823647
Даня в свои 33 один из лучших. Вот и гол Томи забил....
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Бриг
1493825795
Он один из лучших не только в Зените. Еще год-другой может играть на высоком уровне. Вообще у нас рановато списывают выдающихся спортсменов. Молодым, конечно нужно давать шанс, но с кого-то они должны брать пример.
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