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    Данни может завершить карьеру в конце сезона

    Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своих планах на будущее. 33-летний португалец заявил, что петербургский клуб до сих пор не предложил ему продлить контракт, истекающий в конце этого сезона.

    – У вас через месяц заканчивается контракт.

    – Без новостей. Никаких разговоров на эту тему не было. Ни про «Зенит», ни про другие клубы, другие страны. Я жду. Только бог знает, что будет дальше. Если предложений не будет, то я закончу карьеру, буду проводить время с семьей. В Петербурге или в Португалии – не знаю. Если переедем в Португалию, то не в Фуншал, а в Лиссабон. Потому что моим детям нужна хорошая школа, образовательная и футбольная. Впрочем, заканчивать карьеру я не хочу: после трех операций я чувствую себя хорошо, я чувствую себя молодым.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Данни записал на свой счет три гола в восьми матчах.

    Источник: Fontanka.ru

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    03.05.2017 08:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 мая 2017, 18:36

      Он один из лучших не только в Зените. Еще год-другой может играть на высоком уровне. Вообще у нас рановато списывают выдающихся спортсменов. Молодым, конечно нужно давать шанс, но с кого-то они должны брать пример.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 18:00

      Даня в свои 33 один из лучших. Вот и гол Томи забил....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 3 мая 2017, 17:54

      "Его никто не ждёт, не хочет его тело..." Свалит из страны и одним балаболом станет меньше.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 мая 2017, 16:52

      Хотя бы по схеме 1+1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 3 мая 2017, 14:55

      Не хочу сравнивать с великими, но 33 не тот возраст для чемпионата России когда пора завершать карьеру.
      Можно еще пару лет пользу приносить и тянуть вперед. Не бегом, так криками и пасами.
      Мигель достоен уважения и продления контракта.

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > lysenkoff 3 мая 2017, 15:47

      Присоединюсь пожалуй.

      0
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      Рейтинг: +59

      коб1976 3 мая 2017, 13:58

      Зенит просто обязан предложить Данни контракт!

      5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 3 мая 2017, 13:56

      Если руководство Зенита не продлит контракт с Дани-это будет большой ошибкой и просто свинством.Мигель очень много сделал для команды за время выступления за клуб, и его опыт многое значит!Возможно даже оставить нашего капитана в качестве играющего тренера! Очень честный и волевой игрок!Он думается "обрусел" за эти годы-даже выучил русский язык.Обязательно нужно продлевать с ним контракт в любом качестве-хоть игрока,хоть тренера!

      2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 3 мая 2017, 13:33

      После двух крестов обычно завязывают, а здесь...... Феноменально!

      1
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 3 мая 2017, 12:48

      Продлят по-любому , вот только зачем так тянуть , этот мужик достоин уважения , много сделал для клуба !

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 мая 2017, 11:59

      Данни - мужик!!! После трех травм крестов так бегать и полностью выкладываться!!!Не каждый сможет даже ходить комфортно, а он носит, как конь!

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