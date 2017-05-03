Благо: «Я не нарушал правил на Жиркове, но очки «Оренбургу» никто не вернет»

Полузащитник «Оренбурга» Благо выразил мнение, что главный арбитр матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» Михаил Вилков допустил ошибку, назначив пенальти в ворота его команды. Болгарский футболист подчеркнул, что не нарушал правила на Юрии Жиркове.

– После встречи с «Зенитом» вы тоже не сдерживали эмоций, оценивая работу арбитра.

– Так и есть! Пенальти там не было, я не нарушал правил на Жиркове. Как было? Юрий прокинул мяч в сторону от ворот, а потом врезался в меня и упал. Но я же убрал ногу, уходил от контакта, а судья поставил на «точку».

– Некоторые специалисты считают, что Вилков допустил ошибку.

– Вот только «Оренбургу» от этого не легче, очки нам никто не вернет.