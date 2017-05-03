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    Благо: «Я не нарушал правил на Жиркове, но очки «Оренбургу» никто не вернет»

    Полузащитник «Оренбурга» Благо выразил мнение, что главный арбитр матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» Михаил Вилков допустил ошибку, назначив пенальти в ворота его команды. Болгарский футболист подчеркнул, что не нарушал правила на Юрии Жиркове.

    – После встречи с «Зенитом» вы тоже не сдерживали эмоций, оценивая работу арбитра.

    – Так и есть! Пенальти там не было, я не нарушал правил на Жиркове. Как было? Юрий прокинул мяч в сторону от ворот, а потом врезался в меня и упал. Но я же убрал ногу, уходил от контакта, а судья поставил на «точку».

    – Некоторые специалисты считают, что Вилков допустил ошибку.

    – Вот только «Оренбургу» от этого не легче, очки нам никто не вернет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 3 мая 2017, 10:33

      Это маленькая футбольная хитрость. Благо действительно не совершал фола. Но просто вовремя не успел убрать ногу с пути Жиркова. А Жирков сделал все верно с точки зрения желания получить пенальти. Будь такая возможность у Благо и он так поступил бы. Ну а как судьи любой момент решают в пользу Зенита, это все хорошо знают. Так что нефиг жаловаться, толку всё равно не будет.

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