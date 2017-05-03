Благо: «Я не нарушал правил на Жиркове, но очки «Оренбургу» никто не вернет»

Это маленькая футбольная хитрость. Благо действительно не совершал фола. Но просто вовремя не успел убрать ногу с пути Жиркова. А Жирков сделал все верно с точки зрения желания получить пенальти. Будь такая возможность у Благо и он так поступил бы. Ну а как судьи любой момент решают в пользу Зенита, это все хорошо знают. Так что нефиг жаловаться, толку всё равно не будет.
Полузащитник «Оренбурга» Благо выразил мнение, что главный арбитр матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» Михаил Вилков допустил ошибку, назначив пенальти в ворота его команды. Болгарский футболист подчеркнул, что не нарушал правила на Юрии Жиркове.
– После встречи с «Зенитом» вы тоже не сдерживали эмоций, оценивая работу арбитра.
– Так и есть! Пенальти там не было, я не нарушал правил на Жиркове. Как было? Юрий прокинул мяч в сторону от ворот, а потом врезался в меня и упал. Но я же убрал ногу, уходил от контакта, а судья поставил на «точку».
– Некоторые специалисты считают, что Вилков допустил ошибку.
– Вот только «Оренбургу» от этого не легче, очки нам никто не вернет.