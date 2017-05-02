Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миранчук – о голе в финале Кубка: «Я просто сконцентрировался и исполнил»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о ходе победного финала Кубка России против «Урала» (2:0). Россиянин забил гол на 90-й минуте.

    «Самые позитивные эмоции от победы. Всех болельщиков и весь «Локомотив» с победой. Великолепно болели, было приятно играть. Когда забивал гол, понимал, что защитники уже тоже устали и обороняются из последних сил. Поэтому я просто сконцентрировался и исполнил, – сказал игрок.

    Гол стал для Миранчука пятым в 31-й игре всех турниров нынешнего сезона. На счету футболиста девять результативных передач.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 мая 2017, 22:19

      Миранчук конечно большой Молодец, но тем не менее ещё очень, очень много нужно работать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33417

      oyabun 2 мая 2017, 21:56

      Давно наблюдаю за игрой Миранчука. Парень очень вырос в мастерстве и превращается в Очень хорошего и перспективного игрока. Но, без обид болельщики Локо, чтобы расти дальше, ему надо уходить в команды классом выше того вечного середнячка, в котором он сейчас находится. А уж куда, ему самому решать. Надеюсь заинтересованные лица вовремя подсуетятся в этом вопросе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > oyabun 2 мая 2017, 22:31

      Миранчук на таком уровне играет только полгода, когда ему прижал контракт т.к если бы провалил осень то и в Локо бы не остался(спасибо агенту) и в другой клуб бы его не взяли(потому что был бы Кокорин 2)... ему бы еще год поиграть в Локо, где место ему гарантировано в составе, а уже потом, когда он заявит о себе в полную силу бежать в Европу... Если он сейчас перейдет в клуб по сильнее очень большая вероятность, что там он поплывет, а сезон с Семиным придал бы ему большей уверенности
      Аналогичная ситуация с Жемалетдиновым, которому пели дифирамбы на право и налево и многие уже говорили что он звезда и надо в клуб по сильнее в итоге ушел, и где он сейчас? кое как пробился в старт Рубина благодаря лимиту и результативными действиями не отмечатся...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > RedGreenHooligan 2 мая 2017, 23:23

      Жемал у нас много играет, в принципе всегда активно, не факт что у него в Локо больше игрового времени было бы, скорее на банке сидель бы. У нас вся команда в этом году не важно играет, от сюдаи и результатат нет, а Рифат в каждом матче создает, но мяч в ворота не идет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 2 мая 2017, 21:53

      Ну могём, когда захотим. ))) Хорошо бы в еврокубках стабильно исполнять

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11