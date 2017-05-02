Миранчук – о голе в финале Кубка: «Я просто сконцентрировался и исполнил»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о ходе победного финала Кубка России против «Урала» (2:0). Россиянин забил гол на 90-й минуте.

«Самые позитивные эмоции от победы. Всех болельщиков и весь «Локомотив» с победой. Великолепно болели, было приятно играть. Когда забивал гол, понимал, что защитники уже тоже устали и обороняются из последних сил. Поэтому я просто сконцентрировался и исполнил, – сказал игрок.

Гол стал для Миранчука пятым в 31-й игре всех турниров нынешнего сезона. На счету футболиста девять результативных передач.