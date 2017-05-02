Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер молодежной команды ЦСКА Гришин: «Не стоит ругать Васина за ошибку в матче против «Спартака» – такие моменты бывают у спортсменов»

    Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал исход матча 26-го тура чемпионата России между армейским клубом и «Спартаком» (1:2).

    «Это был топовый матч. Зрители получили то, чего хотели. Было много моментов. Болельщики получили истинное удовольствие от игры. Никто не стал закрываться. ЦСКА с первых минут пытался забить быстрый гол, команда доминировала. Но мы не забили. А «Спартак», изначально играя осторожно, поймал нас на контратаке.

    Забей Головин на второй минуте, и ЦСКА закрылся бы. «Спартаку» пришлось бы атаковать и раскрываться. Радует только то, что получилась классная игра. Это заслуга обеих команд.

    Выскажусь по моменту с ошибкой Васина. Ругать Виктора, наверное, не стоит, такие моменты бывают у спортсменов. Без ошибок спорт неинтересен, без них каждая игра тогда будет заканчиваться со счетом 0:0. Из-за одной ошибки футболиста условно убивать не стоит», – считает специалист.

    Напомним, после ошибки Васина решающий гол в дерби забил Денис Глушаков. Победа позволила команде Массимо Карреры оторваться от ЦСКА на 10 очков.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 2 мая 2017, 20:49

      не стоит ругать, просто поблагодарить. Так что ли получается?




















      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11