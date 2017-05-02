Тренер молодежной команды ЦСКА Гришин: «Не стоит ругать Васина за ошибку в матче против «Спартака» – такие моменты бывают у спортсменов»

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал исход матча 26-го тура чемпионата России между армейским клубом и «Спартаком» (1:2).

«Это был топовый матч. Зрители получили то, чего хотели. Было много моментов. Болельщики получили истинное удовольствие от игры. Никто не стал закрываться. ЦСКА с первых минут пытался забить быстрый гол, команда доминировала. Но мы не забили. А «Спартак», изначально играя осторожно, поймал нас на контратаке.

Забей Головин на второй минуте, и ЦСКА закрылся бы. «Спартаку» пришлось бы атаковать и раскрываться. Радует только то, что получилась классная игра. Это заслуга обеих команд.

Выскажусь по моменту с ошибкой Васина. Ругать Виктора, наверное, не стоит, такие моменты бывают у спортсменов. Без ошибок спорт неинтересен, без них каждая игра тогда будет заканчиваться со счетом 0:0. Из-за одной ошибки футболиста условно убивать не стоит», – считает специалист.

Напомним, после ошибки Васина решающий гол в дерби забил Денис Глушаков. Победа позволила команде Массимо Карреры оторваться от ЦСКА на 10 очков.