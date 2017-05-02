Глушаков рассказал, как в «Спартаке» взялась традиция фотографироваться всей командой после матчей

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, с каких пор в команде появилась традиция делать групповые фото после каждого матча. По словам капитана красно-белых, игроки не нарушают ее даже после проигранных встреч.

«Как-то пошло: «Давайте все вместе сфоткаемся». И с тех пор делаем. Если кто-то уже ушел в автобус, тогда не в раздевалке делаем, а в аэропорту. Или в самолете. Это что-то объединяющее. Даже после проигрышей в Самаре и Ростове я сказал: «Ребята, давайте не будем нарушать традицию». А то нас не поймут – когда хорошо, то всем вместе, а как плохо – попрятались по норкам», – сказал Глушаков.

После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего конкурента «Зенит» на восемь очков.