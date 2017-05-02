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  • Глушаков рассказал, как в «Спартаке» взялась традиция фотографироваться всей командой после матчей

Глушаков рассказал, как в «Спартаке» взялась традиция фотографироваться всей командой после матчей

2 мая 2017, 16:47
12

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, с каких пор в команде появилась традиция делать групповые фото после каждого матча. По словам капитана красно-белых, игроки не нарушают ее даже после проигранных встреч.

«Как-то пошло: «Давайте все вместе сфоткаемся». И с тех пор делаем. Если кто-то уже ушел в автобус, тогда не в раздевалке делаем, а в аэропорту. Или в самолете. Это что-то объединяющее. Даже после проигрышей в Самаре и Ростове я сказал: «Ребята, давайте не будем нарушать традицию». А то нас не поймут – когда хорошо, то всем вместе, а как плохо – попрятались по норкам», – сказал Глушаков.

После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего конкурента «Зенит» на восемь очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (12)
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Владимирыч
1493732953
Попов тут какой-то реально страшный))))
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Д Альбертини
1493733181
Молодцы) настоящий коллектив!
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NEON-SM
1493733398
победа над цска празднуется)))) ура
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mutabor0992
1493733767
Дело говорит."Витя Глушаков-друг Апачей".
Ответить
Eds
1493734291
Крутой позитив и надолго...
Ответить
REAL1902
1493735902
Между Ребровым, Поповым и Мельгарехо как будто специально место для кубка чемпионов России оставили:))) Никогда не был болельщиком Спартака, но в этом сезоне действительно заслуживают победы в чемпионате.
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Axe111
1493737122
позор в лч сильнейший будет
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Антон Конев
1493742181
оле
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shinnik
1493745395
Норка с зубами. Фу.
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DZHEK_VOROBEY1987
1493747922
Молодцы!
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