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    Глушаков рассказал, как в «Спартаке» взялась традиция фотографироваться всей командой после матчей

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, с каких пор в команде появилась традиция делать групповые фото после каждого матча. По словам капитана красно-белых, игроки не нарушают ее даже после проигранных встреч.

    «Как-то пошло: «Давайте все вместе сфоткаемся». И с тех пор делаем. Если кто-то уже ушел в автобус, тогда не в раздевалке делаем, а в аэропорту. Или в самолете. Это что-то объединяющее. Даже после проигрышей в Самаре и Ростове я сказал: «Ребята, давайте не будем нарушать традицию». А то нас не поймут – когда хорошо, то всем вместе, а как плохо – попрятались по норкам», – сказал Глушаков.

    После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего конкурента «Зенит» на восемь очков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2017 16:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 2 мая 2017, 20:58

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 мая 2017, 20:16

      Норка с зубами.
      Фу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 2 мая 2017, 19:23

      оле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 2 мая 2017, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор в лч сильнейший будет

      -4
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 2 мая 2017, 17:38

      Между Ребровым, Поповым и Мельгарехо как будто специально место для кубка чемпионов России оставили:))) Никогда не был болельщиком Спартака, но в этом сезоне действительно заслуживают победы в чемпионате.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Eds 2 мая 2017, 17:11

      Крутой позитив и надолго...

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Eds 2 мая 2017, 18:06

      На следующие 15 лет)))))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 мая 2017, 17:02

      Дело говорит."Витя Глушаков-друг Апачей".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:56

      победа над цска празднуется)))) ура

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 2 мая 2017, 16:53

      Молодцы) настоящий коллектив!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч 2 мая 2017, 16:49

      Попов тут какой-то реально страшный))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > Владимирыч 2 мая 2017, 17:36

      Ага! А на него смотрит еще более страшный Ещенко))

      1
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