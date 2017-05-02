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    Вопрос с будущим Алексея Миранчука и Семина руководство «Локомотива» будет решать по окончании сезона

    Вопрос с продлением контрактов главного тренера «Локомотива» Юрия Семина и полузащитника Алексея Миранчука будет решаться по завершении текущего сезона, сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

    Напомним, что соглашение с 21-летним игроком рассчитано до декабря нынешнего года. С 69-летним специалистом прошлым летом был подписан договор по схеме «1+1».

    Сегодня, 2 мая, в финале Кубка России красно-зеленым предстоит встретиться с «Уралом». Начало матча – в 18:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    – Алексей Миранчук стал автором очень красивого гола в финале Кубка с «Кубанью». Ждете от него подвигов и в этом матче?

    – Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.

    – Можно ли надеяться, и насколько серьезно, что и в следующих сезонах он продолжит их совершать в форме «Локомотива»?

    – Мы надеемся, что он будет их совершать в форме «Локомотива» очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.

    – Контракт Юрия Семина...

    – То же самое.

    – Но можно ли сказать, что дальнейшее пребывание Семина в «Локомотиве» зависит от результата кубкового финала?

    – Сейчас все наши мысли – о финале. Все остальное надо оставить на потом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2017 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 мая 2017, 18:03

      Самедов был прав, Семин - это пройденный этап.......

      -1
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 2 мая 2017, 17:03

      Давайте ребята рваните сегодня. Это все таки финал. Будьте в истории Локо героями а не лузерами))))))))))

      1
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 2 мая 2017, 16:50

      Толку от этого кубка-при Палыче игры нет - хоть во второй приход-хоть в третий!!!

      -1
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