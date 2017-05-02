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  • Вопрос с будущим Алексея Миранчука и Семина руководство «Локомотива» будет решать по окончании сезона

Вопрос с будущим Алексея Миранчука и Семина руководство «Локомотива» будет решать по окончании сезона

2 мая 2017, 15:13
2

Вопрос с продлением контрактов главного тренера «Локомотива» Юрия Семина и полузащитника Алексея Миранчука будет решаться по завершении текущего сезона, сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

Напомним, что соглашение с 21-летним игроком рассчитано до декабря нынешнего года. С 69-летним специалистом прошлым летом был подписан договор по схеме «1+1».

Сегодня, 2 мая, в финале Кубка России красно-зеленым предстоит встретиться с «Уралом». Начало матча – в 18:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

– Алексей Миранчук стал автором очень красивого гола в финале Кубка с «Кубанью». Ждете от него подвигов и в этом матче?

– Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.

– Можно ли надеяться, и насколько серьезно, что и в следующих сезонах он продолжит их совершать в форме «Локомотива»?

– Мы надеемся, что он будет их совершать в форме «Локомотива» очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.

– Контракт Юрия Семина...

– То же самое.

– Но можно ли сказать, что дальнейшее пребывание Семина в «Локомотиве» зависит от результата кубкового финала?

– Сейчас все наши мысли – о финале. Все остальное надо оставить на потом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ArReal
1493733032
Толку от этого кубка-при Палыче игры нет - хоть во второй приход-хоть в третий!!!
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sasha_klub
1493733809
Давайте ребята рваните сегодня. Это все таки финал. Будьте в истории Локо героями а не лузерами))))))))))
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