«Краснодар» планирует расстаться с Каборе и Вандерсоном

«Краснодар» летом могут покинуть несколько игроков. В частности, «быки» готовы расстаться с опорным полузащитником Шарлем Каборе. В клубе считают, что в настоящий момент 29-летнего игрокам можно продать за максимально возможную сумму.

При этом сообщается, что вопрос с уходом нападающего Вандерсоном является практически решенным.

В нынешнем сезоне буркиниец принял участие в 18-ти матчах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу. На счету бразильца восемь встреч, три гола и один результативный пас.