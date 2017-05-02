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    «Краснодар» планирует расстаться с Каборе и Вандерсоном

    «Краснодар» летом могут покинуть несколько игроков. В частности, «быки» готовы расстаться с опорным полузащитником Шарлем Каборе. В клубе считают, что в настоящий момент 29-летнего игрокам можно продать за максимально возможную сумму.

    При этом сообщается, что вопрос с уходом нападающего Вандерсоном является практически решенным.

    В нынешнем сезоне буркиниец принял участие в 18-ти матчах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу. На счету бразильца восемь встреч, три гола и один результативный пас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2017 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 мая 2017, 15:42

      Галицкий должен слово сдержать
      И за Краснодар одни россияне будут играть.

      0
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 2 мая 2017, 15:08

      Бред

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 мая 2017, 15:03

      вандерсона пора, а вот каборе зря - оправдано будет только если найдут ему адекватную замену

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