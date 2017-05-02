Шоу выбыл до конца сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил травму в матче 35-го тура английской Премьер-лиги против «Суонси», который закончился со счетом 1:1. Предварительное обследование показало, что футболист будет вынужден пропустить не менее четырех недель. Такой срок восстановления говорит о том, что игрок пропустит остаток сезона. Точные сроки восстановления будут известны после углубленного медобследования.

Стоит отметить, что это не первая травма 21-летнего футболиста в сезоне. На старте чемпионата Шоу пропустил три недели из-за травмы паха.