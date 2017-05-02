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    Райола пообещал, что Ибрагимович не завершит карьеру из-за травмы

    Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, опроверг слухи о скором завершении карьеры из-за тяжелой травмы колена.

    «Ибрагимович успешно перенес операцию. Но я бы не стал говорить, что карьера Златана завершится на этой травме.

    Он будет проходить восстановительный курс в США. Скоро мы получим более точные сроки выздоровления», – цитирует Райолу ВВС.

    Напомним, что сроки восстановления от травмы колена Ибрагимовича составят около девяти месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 14:01

      Сейчас ему 35, восстановление 7 месяцев 36, дойдет до кондиции может и 37 стукнуть

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