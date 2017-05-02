Райола пообещал, что Ибрагимович не завершит карьеру из-за травмы

Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, опроверг слухи о скором завершении карьеры из-за тяжелой травмы колена.

«Ибрагимович успешно перенес операцию. Но я бы не стал говорить, что карьера Златана завершится на этой травме.

Он будет проходить восстановительный курс в США. Скоро мы получим более точные сроки выздоровления», – цитирует Райолу ВВС.

Напомним, что сроки восстановления от травмы колена Ибрагимовича составят около девяти месяцев.